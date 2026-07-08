Londra'dan Chicago'ya gitmek isteyen yolcu hayatının en özel uçuşunu yaptı - Son Dakika
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Londra'dan Chicago'ya gitmek isteyen yolcu hayatının en özel uçuşunu yaptı

Londra\'dan Chicago\'ya gitmek isteyen yolcu hayatının en özel uçuşunu yaptı
08.07.2026 18:41
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Londra'dan Chicago'ya gitmek isterken yaşadığı aksilik, bir yolcu için unutulmaz bir deneyime dönüştü. Fırtına nedeniyle yönlendirilen uçakta tek yolcu kalan "Jay", kokpite davet edildi, istediği koltuğa oturdu ve uçuş boyunca kendisine özel anonslar yapıldı.

Londra Heathrow Havalimanı'ndan Chicago'ya gitmek üzere yola çıkan ve Reddit'te "u/Jaykwono" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jay, yaşadığı sıra dışı uçuş deneyimiyle gündem oldu. 

Şiddetli fırtına nedeniyle British Airways uçağının Cincinnati/Northern Kentucky Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilmesinin ardından yaklaşık 24 saat süren yolculuğu, beklenmedik bir şekilde unutulmaz anlara sahne oldu.

YAKLAŞIK 6 SAATLİK GECİKMENİN ARDINDAN UÇAKTA TEK KALDI

Chicago'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle British Airways'in Londra-Chicago seferi Cincinnati'ye yönlendirildi. Burada mahsur kalan Jay, British Airways'in kendisine yardımcı olmadığını ve "eve dönüş yolunu kendi başına bulması" gerektiğinin söylendiğini iddia etti. Havayolu şirketi ve müşteri hizmetleriyle yaptığı 10'dan fazla görüşmeden sonuç alamayan yolcu, son çare olarak United Airlines'ın Cincinnati-Chicago seferine bilet buldu.

Yaklaşık 6 saatlik gecikme sırasında diğer yolcular farklı uçuşlara yönlendirilince uçakta tek yolcu olarak kalan Jay, hayatının en sıra dışı uçuşlarından birini gerçekleştirdi.

Londra'dan Chicago'ya gitmek isteyen yolcu hayatının en özel uçuşunu yaptı

KOKPİTE ALINDI, İSTEDİĞİ KOLTUĞA OTURDU

Tek yolcu olarak seyahat eden Jay, uçuş ekibinin kendisine unutamayacağı bir deneyim yaşattığını anlattı. Kabin görevlilerinin istediği koltuğa oturmasına izin verdiğini belirten yolcu, pilotlarla tanıştığını, kokpite davet edilerek fotoğraf çektirdiğini ve ücretsiz atıştırmalık ikram edildiğini söyledi.

Londra'dan Chicago'ya gitmek isteyen yolcu hayatının en özel uçuşunu yaptı

Jay, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Uçağın tamamı bana kalmıştı. Uçuş ekibi inanılmaz nazikti. Pilotlarla tanışmama, kokpitte fotoğraf çektirmeme, uçakta istediğim yere oturmama izin verdiler.  Ücretsiz atıştırmalıklar verdikleri gibi uçuş boyunca doğrudan bana özel anonslar yaptılar."

Londra'dan Chicago'ya gitmek isteyen yolcu hayatının en özel uçuşunu yaptı

"BENİ BRITISH AIRWAYS DEĞİL, UNITED KURTARDI"

Yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından evine ulaşabildiğini belirten Jay, sosyal medya paylaşımında British Airways'e tepki gösterirken United Airlines çalışanlarına teşekkür etti.

Paylaşımında, "Beni British Airways'den kurtardığın için teşekkürler United. Cincinnati'de bırakıldım. Bana kendi başıma eve dönüş yolumu bulmam gerektiği söylendi. Ancak son derece sabırlı ve yardımsever bir bagaj görevlisi sayesinde bu uçuş ayarlanabildi. Yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından beni eve ulaştırdığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Jay'in sıra dışı uçuş deneyimi kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, tek yolcuyla gerçekleştirilen uçuş ve kabin ekibinin jestleri çok sayıda yorum aldı.

United Airlines, British Airways, Fırtına, Fırtına, Chicago, Londra, Son Dakika

Son Dakika British Airways Londra'dan Chicago'ya gitmek isteyen yolcu hayatının en özel uçuşunu yaptı - Son Dakika

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