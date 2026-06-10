Geçtiğimiz sezonun sonlarında Nottingham Forest’ın teknik direktörlüğüne getirilen Vitor Pereira için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Al Hilal’de Simone Inzaghi’nin ayrılık ihtimali üzerine Suudi ekibi, Portekizli hocayı alternatifleri arasına aldı.
Ben Jacobs’un haberine göre; Al Hilal, Vitor Pereira ile ilgileniyor ve tecrübeli teknik adama yüksek maaş içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Şu anda Nottingham Forest’ın başında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Vitor Pereira’nın, İngiliz kulübüyle sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı belirtildi. Forest’ın Portekizli hocaya yeni kontrat teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Vitor Pereira, daha önce Suudi Arabistan’da Al-Ahli ve Al-Shabab takımlarını da çalıştırmıştı. Al Hilal’deki olası bir görev, tecrübeli teknik direktör için tanıdık bir ortam anlamına gelecek.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir - Son Dakika
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