Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir - Son Dakika
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Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir

Vitor Pereira\'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
10.06.2026 17:02
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılması halinde Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek istiyor. Suudi ekibi, Portekizli hocaya yüksek maaş içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Nottingham Forest’ın teknik direktörlüğüne getirilen Vitor Pereira için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Al Hilal’de Simone Inzaghi’nin ayrılık ihtimali üzerine Suudi ekibi, Portekizli hocayı alternatifleri arasına aldı.

YÜKSEK MAAŞLI TEKLİF

Ben Jacobs’un haberine göre; Al Hilal, Vitor Pereira ile ilgileniyor ve tecrübeli teknik adama yüksek maaş içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 

SÖZLEŞME UZATMA GÖRÜŞMELERİ

Şu anda Nottingham Forest’ın başında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Vitor Pereira’nın, İngiliz kulübüyle sözleşme uzatma görüşmeleri yaptığı belirtildi. Forest’ın Portekizli hocaya yeni kontrat teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

ARABİSTAN'DA İKİ KEZ GÖREV YAPMIŞTI

Vitor Pereira, daha önce Suudi Arabistan’da Al-Ahli ve Al-Shabab takımlarını da çalıştırmıştı. Al Hilal’deki olası bir görev, tecrübeli teknik direktör için tanıdık bir ortam anlamına gelecek.

Suudi Arabistan Pro Lig, Nottingham Forest, Suudi Arabistan, Simone Inzaghi, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    Arap'ın parası bol. iki hafta sonra kovarlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir - Son Dakika
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