TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD\'li polisi hastanede ziyaret etti
10.06.2026 17:39
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın Arizona'daki kamp merkezine dönüşü sırasında kaza geçirerek yaralanan polis memuru Tyler McGhee'yi ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Arizona'daki kamp merkezine dönüş sırasında kaza geçirerek yaralanan motosikletli polis memuru Tyler McGhee'yi hastanede ziyaret etti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım kafilesine eşlik eden polis memuru Tyler McGhee'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını ve turnuva topunu hediye etti. McGhee de ziyaretten dolayı Başkan Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarı dileklerini iletti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti

İLK MÜDAHALE TÜRK EKİPTEN GELMİŞTİ

Kaza sonrası yaralı polis memuru Tyler McGhee'ye gerçekleştirilen ilk müdahale, A Milli Takımı'nın sağlık heyeti tarafından yapılmıştı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kaza geçiren ABD'li polisi hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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