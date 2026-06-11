CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

11.06.2026 11:42
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CHP'de bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesi Özel'in ekibinden 28 PM üyesinin topluca istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Parti tüzüğüne göre bu kararla olağanüstü kurultay sürecine girilmesi gerekirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı "Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan ve son haftalarda ihraç kararlarıyla derinleşen kriz, bugün yaşanan toplu istifalarla yeni bir aşamaya geçti. Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesinin görevlerinden ayrıldığını açıklaması, parti içinde olağanüstü kurultay tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Saat 13.00'te yapılması planlanan kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde gelen istifalar Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırırken, gözler Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek açıklamalara çevrilmişti.

ÖZEL CEPHESİ: KURULTAY ARTIK ZORUNLU

Özgür Özel'e yakın isimler, Parti Meclisi'ndeki istifalarla birlikte CHP Tüzüğü'nün 24. maddesinin devreye girdiğini ve partinin olağanüstü kurultaya gitmesinin zorunlu hale geldiğini savunuyor.

İstifa eden isimler, Parti Meclisi'nin mevcut yapısıyla görevine devam edemeyeceğini öne sürerken, Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre de sert açıklamalarda bulundu.

Emre, yaptığı değerlendirmede "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur" ifadelerini kullanarak mevcut yönetimin partiyi kurultaya götürmek dışında herhangi bir tasarrufta bulunamayacağını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İLK YANIT GELDİ

Özel cephesinin kurultay çağrılarının ardından Kılıçdaroğlu kanadından da dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi'nin istifalara rağmen çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak" dedi.

Bu açıklama, iki kanat arasında yaşanan görüş ayrılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu cephesi, istifaların doğrudan kurultay sonucunu doğurmadığını savunurken, Özel'e yakın isimler ise tüzüğün açık olduğunu ve kurultay sürecinin başlaması gerektiğini öne sürüyor.

MERKEZ YÖNETİM KURULU TARTIŞMASI

İstifaların ardından parti içinde Merkez Yönetim Kurulu'nun durumu da tartışma konusu oldu. Özgür Özel'e yakın isimler, Parti Meclisi'ndeki sayı düşüşü nedeniyle PM'nin yanı sıra onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun da düştüğünü savunuyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise parti organlarının çalışmaya devam edeceği görüşünde.

KURULTAY SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

CHP Tüzüğü'nün 24/3 maddesine göre Parti Meclisi'nde boşalan üyeliklerin öncelikle yedek üyelerle doldurulması gerekiyor. Tüm yedek üyelerin çağrılmasına rağmen üye sayısının tam sayının üçte ikisinin altına düşmesi halinde Genel Başkan'ın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması öngörülüyor.

Parti içindeki tartışmanın merkezinde de bu madde yer alıyor. Taraflar söz konusu hükmün nasıl uygulanacağı konusunda farklı değerlendirmelerde bulunuyor.

GÖZLER PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA

CHP'de bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısının yalnızca mevcut krizin değil, partinin geleceğinin de şekilleneceği kritik bir dönemeç olması bekleniyor.

Mutlak butlan kararı sonrası başlayan süreç, ihraçlar, olağanüstü kurultay talepleri, yeni parti iddiaları ve son olarak toplu istifalarla birlikte CHP tarihinin en sert iç mücadelelerinden birine dönüşmüş durumda.

Toplantıdan çıkacak kararların hem parti yönetimini hem de muhalefetin geleceğini etkileyecek sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Müslim Sarı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Özgür Silivri’ye gitmemek için bütün şansını deniyor Silivri’ye gidilecek Özgür 1 4 Yanıtla
    NURİ KÜÇÜK NURİ KÜÇÜK:
    sende kına yakarsın . memleket 56 olmuş senin derdin özgür özel mi ? 2 0
  • Engin Yıldız Engin Yıldız:
    Sarayın yeni usaklari 0 0 Yanıtla
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