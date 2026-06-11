Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar - Son Dakika
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Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
11.06.2026 14:04
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FIFA, Haiti'nin Dünya Kupası için hazırladığı formalardaki bazı görsel unsurları siyasi nitelikli bularak yasakladı. Kararın ardından Haiti Milli Takımı, turnuva öncesinde iç saha ve deplasman formalarını değiştirmek zorunda kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala Haiti Milli Takımı'na FIFA'dan beklenmedik bir karar geldi. Turnuvada ikinci kez mücadele edecek olan Haiti'nin Dünya Kupası için hazırladığı iç saha ve deplasman formalarındaki bazı tasarımlar FIFA tarafından uygun bulunmadı.

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

FIFA SİYASİ BULDU

The Athletic'in haberine göre FIFA, formalar üzerindeki bazı görsel unsurların siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle kullanılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Haiti Futbol Federasyonu ve forma üreticisi firma, Dünya Kupası öncesinde formaları değiştirmeyi kabul etti.

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

TARİHİ GÖNDERME TARTIŞMA YARATTI

Haiti'nin forma tasarımında, ülkeyi Fransız sömürge yönetimi ve kölelikten kurtaran Haiti Devrimi'nden esinlenen detayların yer aldığı belirtildi. FIFA'nın bu unsurları siyasi nitelikte değerlendirmesi, turnuva öncesinde dikkat çeken bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

SON ANDA YENİ FORMALAR HAZIRLANDI

Kararın ardından forma üreticisi firma yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, FIFA ile koordineli şekilde çalışıldığı ve zorunlu inceleme sürecinde talep edilen değişikliklerin uygulanarak formaların kurallara uygun hale getirildiği ifade edildi.

52 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Haiti Milli Takımı, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Tarihinde ikinci kez turnuvaya katılacak olan Karayip temsilcisi, yaşanan son dakika krizine rağmen Dünya Kupası heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar - Son Dakika

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