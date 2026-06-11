Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray

Aziz Yıldırım\'dan kızına yüzen saray
11.06.2026 14:19
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için inşa edilen 50,2 metrelik "Queen Yaz" isimli mega yat düzenlenen törenle denize indirildi. Yatın isminin, Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek verildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım için özel olarak inşa edilen mega yat denizle buluştu. Dearsan Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 50,2 metrelik "Queen Yaz", düzenlenen törenle suya indirildi.

İSMİNİ KIZINDAN ALDI

Haber Denizde'nin haberine göre mega yatın adı, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendi. "Queen Yaz" adı verilen yat, denize indirildiği ilk günden itibaren dikkat çekti.

Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray

OKYANUS AŞIRI YOLCULUKLARA UYGUN

Çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuyla tasarlanan yatın uzun menzilli seyahatler için üretildiği belirtildi. Modern mühendislik ve tasarım detaylarını bir araya getiren mega yatın, okyanus aşırı yolculuklara uygun özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray

TÜRK EKİPLERİ GÖREV ALDI

Projenin yönetimini More Marine üstlenirken, üretim ve donatım süreçlerinde Türk ekipleri görev aldı. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından yatın Yıldırım ailesinin kullanımına sunulması planlanıyor.

Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray

50 METRELİK DEV YAT

50,2 metre uzunluğundaki "Queen Yaz", boyutu ve tasarımıyla sektörün dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor. Mega yatın denize indirilmesi, denizcilik dünyasında da ilgiyle takip edildi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray - Son Dakika

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