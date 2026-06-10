Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket - Son Dakika
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Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket

Kenan\'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
10.06.2026 14:09
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A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir hazırlığa imza attı. Genç futbolcunun saç tasarımı için Türkiye'deki kişisel kuaförünü Amerika'ya getirttiği öğrenildi.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Kenan Yıldız, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki detaylarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Juventus forması giyen milli futbolcunun, turnuva öncesi imajını şansa bırakmadığı ortaya çıktı.

KUAFÖRÜNÜ AMERİKA'YA GETİRDİ

İddialara göre Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na özel saç tasarımını yaptırmak için uzun süredir birlikte çalıştığı kişisel kuaförünü Türkiye'den Amerika'ya getirtti. Genç yıldızın, önemli turnuva öncesinde görünümüne özel önem verdiği belirtildi.

DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Milli takım kampında çalışmalarını sürdüren Kenan Yıldız'ın, saha içindeki hazırlıklarının yanı sıra kişisel bakımına da özen gösterdiği görüldü. Özellikle genç futbolcunun yeni saç stili, taraftarların da ilgisini çekti.

SAHADA DA GÖZLER ÜZERİNDE OLACAK

A Milli Takım'ın en önemli hücum silahlarından biri olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Dünya Kupası'nda göstereceği performans merakla bekleniyor. Genç yıldızın hem oyunu hem de yeni imajıyla turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.

Kenan'dan
Kenan'dan

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Son Dakika Spor Kenan'dan 'Para var huzur var' dedirten hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket - Son Dakika
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