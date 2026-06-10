ABD'nin kapıdan çevirdiği hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Başkent Mogadişu'da Artan'ı karşılamak üzere toplanan vatandaşlar, AA muhabirine, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirirken, başarılı hakemin kariyerine olan güvenlerini vurguladı.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Nasra Ali, Artan'ın karşılaştığı engelin geçici olduğunu belirterek "Bugün ABD'ye alınmamış olabilir ancak bu onun önünü kesemez. Kendi emeği ve çabasıyla bu noktaya geldi. Gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum." dedi.

Artan'ı karşılamak için geldiğini söyleyen Abdullah Ali ise Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Aweys Osman da yaşanan gelişmeler karşısında üzüldüğünü söyleyerek hakemin, Dünya Kupası organizasyonu öncesinde gerekli hazırlıkların daha erken tamamlanmış olması gerektiğini savundu.

Somalili gençler olarak olayın kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Ferhan Salad ise Artan'ın ulaştığı seviyenin takdire değer olduğunu belirtti.

Artan'ın elde ettiği başarıların Somali gençler için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Salad, "Diken, yerinde duranlara değil ilerlemeye çalışanlara batar." ifadesini kullandı.

Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan ve ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili futbol hakemi Artan, İstanbul üzerinden sabah saatlerinde ülkesine ulaşmıştı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.