MSB\'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır

Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası çevresinde yaşanan tek taraflı hamleler ve provokasyonlar üzerine Türkiye, hem diplomatik hem de askeri kanattan en üst düzeyde uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail ve bölgedeki diğer aktörlere yönelik net mesajlarının ardından, Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) bölgedeki askeri hareketliliğe ve dezenformasyonlara ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizerek, “Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs'ın hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur ve sert olur” ifadeleriyle Ankara’nın kararlılığını dünyaya ilan etti.

MSB’DEN FRANSA VE GKRY’YE: TÜRKİYE’YE KARŞI BAŞARI ŞANSI YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından MSB’den yapılan resmi açıklamada, Fransa ile GKRY arasında imzalanan askeri anlaşma sert bir dille eleştirildi. Anlaşmanın 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Kıbrıs’ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada’daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, hiçbir meşruiyete sahip değildir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."

YUNANİSTAN’IN "TACİZ" İDDİALARINA YANIT

Yunan medyasında yer alan “Türk jetleri Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz etti” yönündeki iddiaların tamamen bilinçli ve organize bir provokasyon olduğunu açıklayan MSB, 7 Haziran 2026 tarihinde yaşanan hava sahası ihlalinin detaylarını paylaştı. Bakanlık, Yunanistan ve GKRY rotasında uçuş yapan 6 hava trafiğinden 4’ünün KKTC hava sahasını açıkça ihlal ettiğini, bunun üzerine KKTC’de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet Türk F-16 uçağının derhal tedbir amaçlı havalandığını duyurdu. Türk jetlerinin sadece KKTC hava sahasında görev yaptığı, herhangi bir taciz olayının yaşanmadığı ve Yunanistan’ın bir kez daha "mağduriyet algısı" yaratmaya çalıştığı vurgulandı.

BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI: DİPLOMASİ ÇAĞRISI YENİLENDİ

Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere de değinen Milli Savunma Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla tırmanan çatışmaların küresel ve bölgesel istikrara büyük zarar verdiğini belirtti. Gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden bakanlık, "Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz" açıklamasıyla tarafları sağduyuya davet etti.