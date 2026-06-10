Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden

Sanat dünyasından CHP'deki "mutlak butlan" sürecine yönelik tepkiler büyüyor. Daha önce Onur Akın, Suavi ve Sabahat Akkiraz'ın ardından bu kez Edip Akbayram'ın ailesi de tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aile adına konuşan Türkü Akbayram, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda "mutlak butlan" sürecinin temsilcisi ya da destekleyicisi olarak görülen kişi ve grupların siyasi etkinliklerinde kullanılmasına izin vermediklerini duyurdu.

"İZİN VERMİYORUZ"

Açıklamada, Edip Akbayram'ın yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan bir sanatçı olduğunu belirtti. Türkü Akbayram, kamuoyunda "mutlak butlan" olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin Edip Akbayram'ın savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüklerini ifade etti.

Akbayram, bu nedenle Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, söz konusu sürecin temsilcisi ya da destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediklerini söyledi.

"EDİP AKBAYRAM'IN SANATI VE MİRASI İLKELERİYLE YAŞATILMALI"

Açıklamada, Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılması gerektiği vurgulandı. Aile, bu hassasiyetin kamuoyu tarafından anlayışla karşılanmasını beklediklerini belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Biz; halkın sanatçısı, değerli eşimiz ve babamız Edip Akbayram adına, gördüğümüz lüzum üzerine bu kısa açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Ülkemizde, özellikle de son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Edip Akbayram, yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan; sanatını da bu değerler doğrultusunda üreten bir sanatçı olmuştur. Yıllardır ödünsüz biçimde sürdürdüğü bu duruş, yalnızca sanatının değil, yaşamının da temel ilkelerinden biri olmuştur.

Bu çerçevede, kamuoyunda “mutlak butlan” olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram'ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan kaygıları, kırgınlıkları ve demokrasiye ilişkin hassasiyetleri görmezden gelmemiz mümkün değildir.

Bu nedenle, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda ‘mutlak butlan' sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız. Hassasiyetimiz; Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılmasıdır. Kamuoyunun anlayışına ve takdirine saygıyla sunarız.”

LİVANELİ: 'BESTELERİMİ KULLANMASINA İZNİM YOKTUR'

Sanatçı Zülfü Livaneli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur'' dedi.

BAĞCAN: İZNİM YOKTUR

Sanatçı Selda Bağcan'dan da Kılıçdaroğlu ekibinin eserlerini kullanmasına 'yasak' açıklaması geldi. Bağcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur."

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