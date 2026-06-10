Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden

10.06.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanat dünyası mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü. Sabahat Akkiraz, Selda Bağcan, Suavi ve Onur Akın'dan sonra Edip Akbayram'ın ailesi de bir açıklama yayımladı. Türkü Akbayram, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin "mutlak butlan" sürecinin temsilcisi ya da destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediklerini duyurdu.

Sanat dünyasından CHP'deki "mutlak butlan" sürecine yönelik tepkiler büyüyor. Daha önce Onur Akın, Suavi ve Sabahat Akkiraz'ın ardından bu kez Edip Akbayram'ın ailesi de tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aile adına konuşan Türkü Akbayram, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda "mutlak butlan" sürecinin temsilcisi ya da destekleyicisi olarak görülen kişi ve grupların siyasi etkinliklerinde kullanılmasına izin vermediklerini duyurdu.

"İZİN VERMİYORUZ"

Açıklamada, Edip Akbayram'ın yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan bir sanatçı olduğunu belirtti. Türkü Akbayram, kamuoyunda "mutlak butlan" olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin Edip Akbayram'ın savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüklerini ifade etti.

Akbayram, bu nedenle Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, söz konusu sürecin temsilcisi ya da destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediklerini söyledi.

Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden

"EDİP AKBAYRAM'IN SANATI VE MİRASI İLKELERİYLE YAŞATILMALI"

Açıklamada, Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılması gerektiği vurgulandı. Aile, bu hassasiyetin kamuoyu tarafından anlayışla karşılanmasını beklediklerini belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Biz; halkın sanatçısı, değerli eşimiz ve babamız Edip Akbayram adına, gördüğümüz lüzum üzerine bu kısa açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Ülkemizde, özellikle de son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Edip Akbayram, yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan; sanatını da bu değerler doğrultusunda üreten bir sanatçı olmuştur. Yıllardır ödünsüz biçimde sürdürdüğü bu duruş, yalnızca sanatının değil, yaşamının da temel ilkelerinden biri olmuştur.

Bu çerçevede, kamuoyunda “mutlak butlan” olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram'ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan kaygıları, kırgınlıkları ve demokrasiye ilişkin hassasiyetleri görmezden gelmemiz mümkün değildir.

Bu nedenle, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda ‘mutlak butlan' sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız. Hassasiyetimiz; Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılmasıdır. Kamuoyunun anlayışına ve takdirine saygıyla sunarız.”

LİVANELİ: 'BESTELERİMİ KULLANMASINA İZNİM YOKTUR'

Sanatçı Zülfü Livaneli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur'' dedi.

BAĞCAN: İZNİM YOKTUR

Sanatçı Selda Bağcan'dan da Kılıçdaroğlu ekibinin eserlerini kullanmasına 'yasak' açıklaması geldi. Bağcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur."

Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sabahat Akkiraz, Türkü Akbayram, Edip Akbayram, Selda Bağcan, Onur Akın, Politika, Gündem, Güncel, Suavi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Eda Taşpınar’dan üstsüz paylaşım Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım
Manisa’da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu
İrfan Can Kahveci’nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
Beşiktaş ille de Vlahovic diyor Beşiktaş ille de Vlahovic diyor
Aziz Yıldırım’dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın

15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:18
Jose Mourinho’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
14:09
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket
Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
14:04
Arda Turan Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer etti
Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
11:32
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:34:06. #7.13#
SON DAKİKA: Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.