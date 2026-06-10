Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı
10.06.2026 15:36
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Fenerbahçe'de 17 bin 245 oyla yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun takdim ettiği mazbatalarını aldı. Sarı-lacivertli kulüpte yeni dönem resmen başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17 bin 245 oy alarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, mazbatasını teslim aldı. Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilen törenle birlikte Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri resmiyet kazandı.

KULÜP BİNASINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Mazbata töreni, Fenerbahçe Kulübü binasında gerçekleştirildi. Törende kongrede Divan Başkanlığı görevini yürüten Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yanı sıra yeni ve önceki dönem yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

MAZBATALARI ŞEKİP MOSTUROĞLU TAKDİM ETTİ

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine mazbataları, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından verildi. Böylece olağanüstü genel kurulun ardından seçilen yeni yönetim görevine resmen başlamış oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

REKOR OYLA SEÇİLMİŞTİ

Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulda aldığı 17 bin 245 oyla Fenerbahçe tarihinin en yüksek oyuna ulaşarak yeniden başkan seçilmişti. Tecrübeli başkan, 8 yıllık aranın ardından yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçmiş oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

TÖREN FOTOĞRAF ÇEKİMİYLE SONA ERDİ

Mazbata töreni, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Fenerbahçe'de gözler şimdi yeni yönetimin atacağı adımlara ve yeni sezon planlamasına çevrildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı - Son Dakika

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