ABD'de yaklaşık 60 yıl sonra yeniden görülen et yiyen parazit "Yeni Dünya Vida Kurdu" (NWS) nedeniyle alarma geçildi. İlk olarak Texas eyaletinde tespit edilen parazitin, New Mexico'da da görüldüğü açıklandı.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Texas'ın ardından New Mexico eyaletinde de NWS vakasının doğrulandığını duyurdu.
Yetkililer, Texas'ta üç buzağı ve bir keçide görülen parazitin, New Mexico'nun Lea County bölgesinde bir köpekte de tespit edildiğini bildirdi. New Mexico Eyalet Veterineri Samantha Holeck, enfekte köpeğin bulunduğu çevrede inceleme başlatıldığını ve başka vakalara rastlanması halinde çalışmaların genişletileceğini söyledi.
Florida Üniversitesinden böcek bilimci Edward Burgess, önümüzdeki günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD'de 4 Haziran'da Texas'ın La Pryor kasabasında bir buzağının göbek bağı bölgesinde et yiyen parazite rastlanmış, bunun 1966'dan bu yana bir hayvanda görülen ilk NWS vakası olduğu açıklanmıştı.
Yetkililer, parazitin yayılmasını engellemek amacıyla bölgeye milyonlarca kısırlaştırılmış vida kurdu sineği salmayı planlıyor. Bu yöntemle yalnızca bir kez çiftleşen dişi sineklerin döllenmemiş yumurta bırakması ve yeni larvaların oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Son Dakika › Güncel › ABD'de et yiyen parazit tehlikesi: Texas ve New Mexico'da görüldü - Son Dakika
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