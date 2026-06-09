ABD'de et yiyen parazit tehlikesi: Texas ve New Mexico'da görüldü - Son Dakika
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ABD'de et yiyen parazit tehlikesi: Texas ve New Mexico'da görüldü

ABD\'de et yiyen parazit tehlikesi: Texas ve New Mexico\'da görüldü
09.06.2026 12:57
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ABD'nin Texas ve New Mexico eyaletlerinde, 1966'dan bu yana ilk kez 'Yeni Dünya Vida Kurdu' adlı et yiyen parazit hayvanlarda tespit edildi. Yetkililer, parazitin yayılmasını engellemek için kısırlaştırılmış sinek salma çalışmalarına başladı.

ABD'de yaklaşık 60 yıl sonra yeniden görülen et yiyen parazit "Yeni Dünya Vida Kurdu" (NWS) nedeniyle alarma geçildi. İlk olarak Texas eyaletinde tespit edilen parazitin, New Mexico'da da görüldüğü açıklandı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Texas'ın ardından New Mexico eyaletinde de NWS vakasının doğrulandığını duyurdu.

BUZAĞI, KEÇİ VE KÖPEKTE TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, Texas'ta üç buzağı ve bir keçide görülen parazitin, New Mexico'nun Lea County bölgesinde bir köpekte de tespit edildiğini bildirdi. New Mexico Eyalet Veterineri Samantha Holeck, enfekte köpeğin bulunduğu çevrede inceleme başlatıldığını ve başka vakalara rastlanması halinde çalışmaların genişletileceğini söyledi.

UZMANLARDAN YENİ VAKA UYARISI

Florida Üniversitesinden böcek bilimci Edward Burgess, önümüzdeki günlerde yeni vakaların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. ABD'de 4 Haziran'da Texas'ın La Pryor kasabasında bir buzağının göbek bağı bölgesinde et yiyen parazite rastlanmış, bunun 1966'dan bu yana bir hayvanda görülen ilk NWS vakası olduğu açıklanmıştı.

MİLYONLARCA KISIR SİNEK SALINACAK

Yetkililer, parazitin yayılmasını engellemek amacıyla bölgeye milyonlarca kısırlaştırılmış vida kurdu sineği salmayı planlıyor. Bu yöntemle yalnızca bir kez çiftleşen dişi sineklerin döllenmemiş yumurta bırakması ve yeni larvaların oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de et yiyen parazit tehlikesi: Texas ve New Mexico'da görüldü - Son Dakika

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