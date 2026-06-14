İskenderun'da Fuhuş Operasyonu: 31 Kadın Gözaltında

HATAY'ın İskenderun ilçesinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen 9 masaj salonu ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. İşletmeler mühürlenirken, kadınlar ise sınır dışı edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırıldığı belirlenen masaj salonu ve SPA merkezlerine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 9 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu, 3 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı, 1 iş yerinde ise hijyen belgesinin eksik olduğu belirlendi. Kaçak olarak çalıştırıldığı belirlenen Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taylandlı kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: Hatay,