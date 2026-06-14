Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı - Son Dakika
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Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

14.06.2026 17:36
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Beyaz et soruşturmasını manipüle etmek amacıyla sosyal medyada paylaşılan eski tarihli fiyat listeleri dezenformasyona neden oldu. Uzmanlar, Türkiye'deki tavuk eti fiyatlarının aradan geçen sürede euro bazında yüzde 50 arttığına dikkat çekerken; kırmızı et sektörüne yönelik yakın dönemde yapılan operasyonlar da iddiaların aksine her iki sektörün de mercek altında olduğunu ortaya koydu.

İstanbul merkezli beyaz et üreticilerine yönelik yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada ve çeşitli WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan “Avrupa’da tavuk eti fiyatları” infografiği tartışma yarattı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu infografiğin ücretsiz indirim kuponları dağıtan Picodi isimli dijital platform tarafından hazırlandığı ve Ağustos 2023 tarihli olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR EURO BAZINDA YÜZDE 50 ARTTI 

Verilerin güncel olmadığına dikkat çeken uzmanlar, aradan geçen sürede Türkiye’deki fiyatların euro bazında yaklaşık yüzde 50 oranında arttığını ve Türkiye’nin söz konusu listedeki konumunun tamamen değiştiğini ifade etti.

ASIL ODAK FİYAT DEĞİL, "ORGANİZE HAREKET" İDDİASI 

Soruşturmanın odağında fiyat seviyelerinden ziyade; beyaz et sektöründe fiyatların üreticiler tarafından müştereken ve organize şekilde belirlenip belirlenmediğine ilişkin iddialar bulunuyor.

Beyaz et soruşturmasında

“KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİNE NEDEN SORUŞTURMA AÇILMIYOR" TARTIŞMASINA NET CEVAP 

Soruşturma sürecinde sosyal medyada gündeme getirilen bir diğer konu ise, beyaz et üreticileri hakkında işlem yapılırken kırmızı et sektörüne yönelik benzer adımların atılmadığı yönündeki iddialar oldu. Ancak yargı makamlarının soruşturmaları kamuoyundaki tartışmalar üzerinden değil; kendilerine ulaşan ihbar, suç duyurusu ve deliller doğrultusunda yürüttüğü biliniyor.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE KIRMIZI ET OPERASYONU YAPILMIŞTI 

Nitekim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakın dönemde kırmızı et sektörüne yönelik de büyük bir operasyon gerçekleştirildi. CİMER’e yapılan başvurular ile Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada;

Bazı besici tedarikçilerin et fiyatlarını olağanüstü şekilde yükselttikleri,

Bozulmuş etleri piyasaya sürdükleri iddiaları araştırıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmış ve bazı şüpheliler tutuklanmıştı.

HEDEF REKABET İHLALİNİ RESPİT ETMEK 

Uzmanlar, beyaz et soruşturmasının da fiyatların yüksek olup olmadığı tartışmasından bağımsız olarak; rekabetin ihlal edilip edilmediği ve fiyatların koordineli biçimde belirlenip belirlenmediği iddiaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı - Son Dakika

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