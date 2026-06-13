 LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

Türkiye genelinde LGS sınavına girecek yüz binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler okul bahçelerine alındı.

İki oturumdan oluşan sınav yaklaşık saat 13.00 itibarıyla sona erdi. Bazı öğrenciler için sınav heyecan ve gerginlikle geçti. Sınava gireceği okulu karıştırıp yanlış okula gelen, bazı belgelerini evde unutan öğrenciler küçük çaplı kriz yaşadı. Sınava yetişemeyen bazı öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişirken Zonguldak'ta yanlışlıkla kardeşinin kimliğiyle gelen öğrenci sınava 4 dakika kala içeri girebildi. İşte yurt genelinde LGS manzaraları.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE SINAVA GELDİ, SON 4 DAKİKADA YETİŞTİ

Zonguldak'ta Fen Lisesi ve yanındaki Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi, LGS merkezi olarak belirlenen okullardan oldu.

Kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada bir erkek öğrencinin yanlışlıkla kardeşine ait kimlik belgesiyle binaya geldiği tespit edildi. Görevliler durumu çocuğun annesine bildirdi. Anne de onları sınav merkezine getiren kayınbiraderine ulaşıp durumu anlattı. Amca, okula yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki eve gidip kimliği getirdi. Kapıların kapanmasına 4 dakika kala okul önüne gelen amcadan kimliğini alan bir polis memuru, dış kapıdaki öğretmene teslim etti. Öğretmen de okul bahçesinde koşarak çocuğa kimliğini ulaştırdı.

Çocukları sınava giren velilerden bazısı okul duvarına bazısı da getirdikleri kamp sandalyelerine oturup çay içerek bekledi.

OKULU KARIŞTIRAN ÖĞRENCİLERE POLİS EKİPLERİ YARDIM ETTİ

Yurt genelinde okulu karıştıran veya geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti. Özellikle yunus polisler motosikletleriyle öğrencileri hızlıca götürerek sınava yetiştirdi.

Diyarbakır'da İsimleri nedeniyle karıştırılan Diyarbakır Anadolu Lisesi ile Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi’ne giden 25 öğrenci de polis ekiplerinin desteğiyle sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

"BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Sınav için okul önünde bulunan velilerden Sedat Arslanlar (35) ise “Bir çocuğumuz kimliğini evde unutmuştu. Ona yardımcı olduk. Bir motokurye de sağ olsun gelip çocuğu alıp nüfus müdürlüğüne götürdü. Sınava yetişmesi için bir belge çıkaracak. Başka bir arkadaşımız da kimliğini evde unutmuştu. Kimliğini unutan başka bir öğrencinin de velisini, kimliğini alması için Seyrantepe’den ticari taksiyle aldırdık. Ücretini ben ödeyip yardımcı olmaya çalıştım. Benim çocuğum da sınavda, benim çocuğum da olabilirdi. Amaç, birbirimize yardımcı olmak” diye konuştu.

YANLIŞ OKULA GELEN ÖĞRENCİNİN İMDADINA VELİLER YETİŞTİ

Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda Sınav saati yaklaşırken okula gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini kontrol ettirdiğinde yanlış okula geldiğini fark etti. Büyük panik yaşayan öğrenci, hızla okul bahçesinden çıkarak hemen yan tarafta bulunan diğer okula koştu. Ancak o okulun da sınava gireceği yer olmadığı anlaşılınca öğrenci gözyaşlarına boğuldu.

Sınava dakikalar kala ne yapacağını bilemeyen ve ağlayarak doğru okulu aramaya çalışan öğrencinin imdadına okul kapısında çocuklarını bekleyen diğer veliler yetişti. Çevredeki vatandaşlar ve veliler, ağlayan öğrenciyi sakinleştirmeye çalışarak sınav giriş belgesindeki doğru okulu kontrol etti. Zamanın kalmadığını gören bir veli, kız öğrenciyle birlikte sınava gireceği okula koştu. Kız öğrenci, kapıların kapanmasına saniyeler kala içeri girmeyi başararak sınava son anda yetişti.

SİNCAN BELEDİYESİ'NDEN VELİ VE ÖĞRENCİLERE İKRAM

Sincan Belediyesi, LGS’ye katılan öğrenciler ve veliler için ilçe genelindeki tüm okul önlerinde ikram stantları kurdu. Sabahın erken saatlerinde başlayan dağıtımlarda öğrencilere ve ailelerine simit ile meyve suyu verildi. Veliler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SU İKRAMI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velileri sınav gününde de yalnız bırakmadı. Kent genelinde 12 ilçede 22 okul önünde stant kuran ekipler, sınava giren öğrencilere ve okul önünde bekleyen ailelere su ikramında bulundu.

Kaynak: AA, İHA, DHA