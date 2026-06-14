Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti - Son Dakika
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Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah\'a küfretti
14.06.2026 18:50
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İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçı öncesi futbolcularının secde ederken çekilmiş fotoğrafını "İnşallah zafer" notuyla paylaşmasını hedef aldı. İslam düşmanlığında sınır tanımayan Wilders, bu anlamlı kareyi alıntılayarak Allah'a küfretme cüretinde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Brezilya arasında oynanacak kritik müsabaka öncesinde, Fas Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından inanç ve motivasyon içeren bir paylaşım yapıldı.

Futbolcuların saha içinde secdeye gittiği bir fotoğraf karesini paylaşan Kuzey Afrika temsilcisi, gönderiye "İnşallah zafer" notunu ekledi.

ALLAH'A KÜFRETTİ

Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri olan ve İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Geert Wilders ise bu paylaşımı görerek nefret kusmak için gecikmedi. Daha önce de Ramazan ve Kurban Bayramı gibi Müslümanların kutsal günlerinde provoke edici skandal paylaşımlara imza atan Wilders, bu kez doğrudan İslamiyet'in kutsalına saldırdı. Fas'ın galibiyet temenni ettiği fotoğrafı şahsi hesabından paylaşan aşırı sağcı siyasetçi, "F*** Allah" ifadelerini kullanarak açıkça nefret suçu işledi.

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti

MÜSLÜMANLARA HAKARET ETMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

Geçmişte de benzer pek çok skandala imza atan Wilders, İslam dinini "geri kalmış bir kültürün ideolojisi" olarak tanımlamış ve Avrupa'da ülkelerinde yaşayan Müslüman vatandaşları hedef göstererek "pislik" nitelendirmesinde bulunmuştu. Wilders'ın son küstahlığı, küresel çapta büyük bir infiale ve kınama dalgasına yol açtı.

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Son Dakika Hollanda Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti - Son Dakika
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