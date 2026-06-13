Antalya\'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler

Antalya'da geçtiğimiz günlerde bir grup kadının karıştığı kavgada karşı taraftaki kadınlar konuştu. Kavganın çocuğun gözü önünde olmasından dolayı özür dileyen kadınlar, 2 gün önce ilk kendilerine saldırıldığını ileri sürdü.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan otobüs durağında bankta kayınvalidesi ve 1.5 yaşındaki çocuğu ile oturan Ayten Merkavul'a yaklaşan siyah renkli bir otomobilden inen 6 kadın tekme ve tokatlarla saldırmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan ve aynı zamanda cep telefonu ile kayda alınan olay sonrası genç kadın polis merkezine giderek şikayetçi olurken kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan A.Ç., S.Ç., A.Ç., N.Ç., R.Ç. ve P.D. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

"Saçlarımın üst kısmı şu anda yok"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesim küçük çocuğun yanında annesinin darp edilmesine tepki gösterdi. Ayten Merkavul ile kavga eden kadınlardan Ayşenaz Çelik, bahse konu olayın birkaç gün önce meydana gelen ve kendisine yönelik saldırı ile başladığını ileri sürerek, "Olay öyle oldu, ama bu olayın öncesi var. Cuma günü biz evin önünde otururken Ayten Merkavul ve Z.K. geldiler. Ben orada ayaktaydım, eşimle aramızda bir mesafe vardı. Oradan bir anda ikisi birlikte benim saçıma yapıştılar. Hatta saçlarımın üst kısmı şu anda yok" dedi.

"Yoldukları saçımı gördükçe psikolojim bozuldu"

Kendisine yönelik saldırıdan 2 gün sonra arabayla yoldan ilerlerken Ayten Merkavul'u yolda gördüklerini, yanından geçerken küfür ve hakaretler etmeye başladığını ileri süren Çelik, "Biz akrabamızın düğünü için kuaföre gidiyorduk. Ayten caddede oturuyordu kaynanası ile birlikte. Yanından geçerken aracın camları açıktı. Bize bir anda küfür etmeye başladı. Annemi, babamı, çocukları karıştırıp küfür edince o anda benimde psikolojim yerinde değildi. Saçımı gördükçe psikolojim bozuluyordu. Anne ve babama hakaret ettiğini duyunca dayanamadım. Kendime yediremedim, kaldıramadım. Bir anda döndüm, arabayı durdurdum. Aşağıya inip 'sen kime sövüyorsun' diye bir anda kavga çıktı" ifadelerini kullandı.

"Sadece kavga ettik, gasp olayı yok"

Kavganın küçük çocuğun gözünün önünde yaşanmasından dolayı üzgün ve pişman olduklarını, ayrıca belirtildiği gibi bir gasp olayının olmadığını belirten Ayşenaz Çelik, "Ama dediği gibi her hangi bir gasp etme, altınına, parasına hiçbir şeyine dokunmadık. Sadece biz kavga ettik, aracımıza binip oradan uzaklaştık. Çocuğunun gözünün önünde dövdüğümüz için pişmanım, ama gasp etme bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"Tüm Türkiye'den özür diliyoruz"

Kavga olayına karışan kadınlardan Ayşenaz Çelik'in ablası S. Ç. ise "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyoruz. Böyle bir olaya karıştığım için. Ayten isimli kişi gözüktüğü gibi birisi değil. İftira atıyor bizlere, bu olaydan 2 gün önce 2-3 kişi toplanıp yeğeni Z.K. ile birlikte geldiler. Z. K.'de benim kız kardeşimin kocasının eski eşi oluyor. Bunlar 2 senedir benim kız kardeşime hakaret edip, bizi gördükleri yerde küfür ediyorlar. Kız kardeşimin evini basıyorlar, 3 kişi toplanıp kız kardeşimin saçını yoluyorlar. Sol tarafından saç yok, resmen köklemişler. Psikolojisini bozdular, 3 kişi birden dövmüşler benim kız kardeşimi. Olaydan 2 gün sonra bizim düğünümüz vardı. Yolda oturuyorlardı, biz geçerken küfür etmeye başladı. Kız kardeşimde aşağıya indi. Bize küfür edince bir birimize girdik" dedi.

Çocuğun gözü önünde olduğu için özür dilediler

Olayın küçük çocuğun gözünün önünde yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını ve özür dilediklerini belirten S.Ç. "Kızının yanında bu olay olduğu için özür dilerim herkesten. Benimde kız çocuğum var. Bende bir anneyim o pozisyonda olmasını istemezdim, ama 2 gün önce kardeşimi dövdüklerinde benim çocuğumda yanımdaydı. Benim çocuğumda yere düştü. Benim çocuğumun da psikolojisi bozuldu. Bize biber gazı sıktılar, bizi uzaklaştırmaya çalıştılar. Hatta oraya 5-6 ekip arabası geldi. 2 gün önceki olayda benim kardeşimde darp raporu var, şikayetçi olmuştu onlardan. Yani ilk önce biz dayak yedik onlardan. Yine de tekrar özür diliyorum, benim kardeşimin darbını görüyorsunuz. Kendisinde hiçbir şey yok. Olayı gaspa sokuyor. Biz onun parasına, hiçbir şeyine muhtaç değiliz. Kız kardeşimi her gördükleri yerde küfür etmeye başladılar. Biz sürekli sustuk, ama en son kardeşimi o şekilde görünce kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Benim kardeşimi çok dövdüler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA