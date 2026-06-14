Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek

14.06.2026 18:54
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuşarak ''Osimhen inşallah Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon yapılanması ve transfer çalışmaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

''G.SARAY RUHUNA UYGUN İSİMLERİN PEŞİNDEYİZ''

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önceliğimiz her zaman Galatasaray ruhunu sahaya yansıtacak, bu kimliğe yakışacak oyuncuları kadromuza katmak. Başkanımız Dursun Özbek ve yöneticimiz Abdullah Kavukcu ile birlikte süreci koordineli ve hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin somut adımlara dönüşmesini umuyoruz."

Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G. <a class='keyword-sd' href='/saray/' title='Saray'>Saray</a>'da devam edecek

''HENÜZ ÇOK BAŞINDAYIZ''

Değişen yabancı kuralına ve süregelen Dünya Kupası turnuvasına da değinen Buruk, "Şu an transfer döneminin henüz çok başındayız. Dünya Kupası'nın oynanıyor olması ve yeni yabancı kuralı hamle alanımızı biraz zorlaştırsa da kadromuzu güçlendirecek transferleri mutlaka gerçekleştireceğiz." diyerek taraftara güvence verdi.

Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek

''YOLUNA İNŞALLAH G.SARAY'DA DEVAM EDECEK''

Başarılı teknik adam, takımın yıldız forveti Victor Osimhen'in Avrupa'dan birçok takımla adının anılmasıyla ilgili gelen soruya da "Bize öyle bir konu gelmedi. Şu anda bir şey yok. Osimhen inşallah Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah." yanıtını verdi.

Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Saray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek - Son Dakika

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