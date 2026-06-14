ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

14.06.2026 18:01
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ABD ve İran arasında savaşı bitirecek tarihi imzanın beklendiği gün İsrail, bir kez daha ateşkesi delerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı ve 3 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgede barış havası eserken gelen bu provokasyona öfkelenen ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'in saldırısına tepki göstererek, "Bu sabah Beyrut’a düzenlenen saldırı, özellikle İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde gerçekleşmemeliydi. İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı" dedi.

İsrail, ABD ile İran arasında savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya imza atılmasının konuşulduğu günlerde yeniden Lübnan'a saldırıda bulundu. 

İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen ön uyarı yapmadan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Gubayri Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E TEPKİ: HİÇ GERÇEKLEŞMEMELİYDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'in söz konusu saldırısına tepki gösterdi. Bölgede kalıcı bir barış fırsatının doğduğunu öne süren Trump, tüm tarafların gerilimi artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

"Bu sabah Beyrut’a düzenlenen saldırı, özellikle İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde hiç gerçekleşmemeliydi." diyen Trump, saldırının bu önemli süreci aksatmaması gerektiğini söyledi. Trump, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. Lübnan'ın hiçbir yerinde İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı, ancak Hizbullah da dahil olmak üzere diğer taraflar tarafından da İsrail'e karşı daha fazla saldırı olmamalıdır. Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim." açıklamasında bulundu.

İRAN: İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRERSE MÜZAKERELER DURABİLİR

İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısı, ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteriyor." açıklamasıyla ABD'ye tepki gösterdi. "Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını belirten Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

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Son Dakika Trump ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki - Son Dakika

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