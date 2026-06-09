Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası - Son Dakika
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Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

Maaşı bile belli! Galatasaray\'dan Vlahovic bombası
09.06.2026 13:06
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Galatasaray'ın, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro maaş ve her sezon için 5 milyon euro bonus içeren teklif sunduğu öne sürüldü. Sırp golcü için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Avrupa futbolunun önemli golcülerinden Dusan Vlahovic'i gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, Juventus forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

DEV TEKLİF HAZIRLANDI

İddialara göre Galatasaray, sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki golcü için oldukça yüksek bir teklif hazırladı. Sarı-kırmızılıların, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro garanti ücretin yanı sıra her sezon için 5 milyon euro bonus önerdiği öne sürüldü.

Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Dusan Vlahovic için yalnızca Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Özellikle Fenerbahçe'nin uzun süredir yıldız golcünün durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da oyuncu cephesiyle temas kurduğu iddia edildi.

Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

ICARDI DETAYI

Galatasaray cephesinde Vlahovic'in hücum hattında önemli bir rol üstlenmesinin planlandığı belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapılabileceği de konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

SON KARAR VLAHOVIC'İN

Transfer sürecindeki en önemli unsurun oyuncunun vereceği karar olduğu belirtiliyor. Juventus ile yapılacak görüşmelerin ardından Vlahovic'in kariyerine hangi takımda devam edeceğinin netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası - Son Dakika

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