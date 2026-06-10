BYD, Türkiye\'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı

Küresel elektrikli araç pazarının lider oyuncularından Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'deki yatırım planlarıyla ilgili otomotiv sektörünü sarsacak bir karara imza attı. Avrupa pazarında yerelleşme stratejisine hız veren şirket, Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini durdurdu.

"TÜRKİYE İÇİN SOMUT BİR TAKVİM YOK"

Kararın perde arkasını, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li paylaştı. Londra’da Reuters’a özel bir röportaj veren Li, Türkiye’deki üretim tesisinin kurulum sürecinin şu an için durdurulduğunu açıkça ifade etti.

Şirket içi operasyonlarda öncelik sıralamasının tamamen değiştiğini vurgulayan Li, Türkiye'de üretime geçiş için belirlenmiş somut bir takvim bulunmadığının altını çizerek, "Şu anda şirket olarak birinci önceliğimiz Macaristan pazarındaki yatırımlarımız. İkinci odak noktamız ise Avrupa genelinde üretim yapabileceğimiz ikinci bir tesis için uygun lokasyonu bulmak olacak." ifadelerini kullandı.

MANİSA'DAKİ 1 MİLYAR DOLARLIK PROJE DURDU

BYD, geçtiğimiz yıl Türkiye ile büyük yankı uyandıran bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ve yıllık 150 bin araç kapasitesine sahip bir üretim tesisi kurulması planlanıyordu. Ancak dev proje kapsamında, tahsis edilen sahada bugüne kadar herhangi bir altyapı veya inşaat faaliyetine başlanmamıştı.

AB'NİN GÜMRÜK TARİFELERİ STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ

BYD'nin Türkiye kararını askıya almasındaki en büyük etkenin, Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik uygulamaya koyduğu ağır gümrük tarifeleri olduğu belirtiliyor. Bu tarifeleri aşmak ve bölgede doğrudan üretici konumuna gelmek isteyen BYD, agresif bir yerelleşme stratejisi yürütüyor. Şirket, Macaristan’ın Szeged kentindeki ilk Avrupa fabrikasında montaj hatlarını bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye almayı hedefliyor.

SIFIR FABRİKA YERİNE ATIL TESİSLERİ ALACAKLAR

Avrupa operasyonlarını hızlandırmak isteyen BYD yönetimi, sıfırdan fabrika kurmanın getireceği uzun inşaat süreçleri ve bürokratik maliyetlerden kaçınmak için de yeni bir formül geliştirdi. Şirketin, Stellantis ve Volkswagen gibi Avrupa'nın köklü üreticilerinin atıl durumda olan fabrikalarını devralmak için resmi temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Kulis bilgilerine göre, BYD'nin bu satın alımlar için hazırladığı kısa listede İtalya ve Fransa'daki üretim tesisleri ilk sıralarda yer alıyor.