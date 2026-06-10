Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
10.06.2026 10:05
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Isparta’da 3 poşet kiraz toplayıp ağaca 50 TL bırakan ailenin fotoğrafı, "Bu fiyata dürüstlük mü olur, resmen hırsızlık" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü. Ancak bir kullanıcının görselin köşesindeki "Gemini" logosunu fark edip "Keşke logoyu silseydin" notuyla ifşa etmesiyle, hararetli ekonomik tartışmaların odağındaki olayın tamamen yapay zeka üretimi bir kurgu olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada " Isparta'da yol kenarındaki bahçeden 3 poşet kiraz toplayıp ağaca 50 TL bırakan dürüst aile" başlığıyla paylaşılan fotoğraf karesi ortalığı karıştırdı. Paylaşım ilk etapta "3 poşet kiraza 50 TL komik bir rakam, bu dürüstlük değil resmen hırsızlık" tartışmalarına yol açtı. Ancak çok geçmeden patlak veren "enflasyon ve hak" tartışması, fotoğraftaki yapay zeka logosunun ifşa edilmesiyle trajikomik bir hal aldı.

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

İddiaya göre; Isparta’da yolculuk yapan bir aile, yol kenarında gördükleri bir bahçeye girerek tam 3 poşet kiraz topladı. Ardından bahçe sahibine ulaştırmak üzere ağaç dalına 50 TL bırakarak "helallik" istedi. Bu durumun sosyal medyada fotoğrafıyla birlikte paylaşılması üzerine kullanıcılar ikiye bölündü. Birçok kullanıcı günümüz ekonomik şartlarında 3 poşet kirazın bedelinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, "3 poşet kiraza 50 TL bırakmak dürüstlük değil, kendi vicdanını rahatlatarak hırsızlık yapmaktır", "Bahçe sahibinin emeğini gasp etmişler" diyerek aileye tepki gösterdi.

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

DİKKATLİ KULLANICI "GEMINI" LOGOSUNU YAKALADI

Kullanıcılar sosyal medyada bütçe ve hak hukuku üzerinden hararetli bir tartışmanın içerisindeyken, bir kullanıcının dikkati tüm süreci tersine çevirdi. Paylaşılan fotoğraf karesini inceleyen kullanıcı, görselin sağ alt köşesinde gizlenen Google'ın yapay zeka modeli "Gemini"ye ait logoyu fark etti. Tartışmalara son noktayı koyan kullanıcı, yapay zeka logosunu kırmızı bir yuvarlak içerisine alarak ekran görüntüsünü paylaştı. Gönderinin altına ise "Keşke logoyu silseydin" notunu düşerek fotoğrafın aslında tamamen bilgisayar üretimi bir kurgu olduğunu kanıtladı.

Yapay Zeka, Hırsızlık, Isparta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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