Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada " Isparta'da yol kenarındaki bahçeden 3 poşet kiraz toplayıp ağaca 50 TL bırakan dürüst aile" başlığıyla paylaşılan fotoğraf karesi ortalığı karıştırdı. Paylaşım ilk etapta "3 poşet kiraza 50 TL komik bir rakam, bu dürüstlük değil resmen hırsızlık" tartışmalarına yol açtı. Ancak çok geçmeden patlak veren "enflasyon ve hak" tartışması, fotoğraftaki yapay zeka logosunun ifşa edilmesiyle trajikomik bir hal aldı.

İddiaya göre; Isparta’da yolculuk yapan bir aile, yol kenarında gördükleri bir bahçeye girerek tam 3 poşet kiraz topladı. Ardından bahçe sahibine ulaştırmak üzere ağaç dalına 50 TL bırakarak "helallik" istedi. Bu durumun sosyal medyada fotoğrafıyla birlikte paylaşılması üzerine kullanıcılar ikiye bölündü. Birçok kullanıcı günümüz ekonomik şartlarında 3 poşet kirazın bedelinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, "3 poşet kiraza 50 TL bırakmak dürüstlük değil, kendi vicdanını rahatlatarak hırsızlık yapmaktır", "Bahçe sahibinin emeğini gasp etmişler" diyerek aileye tepki gösterdi.

DİKKATLİ KULLANICI "GEMINI" LOGOSUNU YAKALADI

Kullanıcılar sosyal medyada bütçe ve hak hukuku üzerinden hararetli bir tartışmanın içerisindeyken, bir kullanıcının dikkati tüm süreci tersine çevirdi. Paylaşılan fotoğraf karesini inceleyen kullanıcı, görselin sağ alt köşesinde gizlenen Google'ın yapay zeka modeli "Gemini"ye ait logoyu fark etti. Tartışmalara son noktayı koyan kullanıcı, yapay zeka logosunu kırmızı bir yuvarlak içerisine alarak ekran görüntüsünü paylaştı. Gönderinin altına ise "Keşke logoyu silseydin" notunu düşerek fotoğrafın aslında tamamen bilgisayar üretimi bir kurgu olduğunu kanıtladı.