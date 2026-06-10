Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Dijital içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sophie Rain, Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Rain'in turnuvanın gol kralına yönelik sözleri kısa sürede dikkat çekti.

"GOL KRALINI ÖDÜLLENDİRMEK İSTİYORUM"

Sophie Rain, yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan futbolcuya özel bir ödül vermek istediğini belirtti. Ünlü fenomen, "Dünya Kupası'nda gol kralı olan kişiyle bir gece geçirerek ödüllendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Rain'in açıklaması futbolseverler ve takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Dünya Kupası henüz başlamadan yapılan bu açıklama, turnuvayla ilgili en dikkat çekici çıkışlardan biri olarak değerlendirildi.

GÖZLER GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Dünya Kupası'nda hangi futbolcunun gol kralı olacağı merak edilirken, Sophie Rain'in açıklaması yarışa farklı bir boyut kazandırdı. Turnuvanın en golcü oyuncusunun kim olacağı şimdiden futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.