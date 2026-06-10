Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı - Son Dakika
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Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı

10.06.2026 09:56
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Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın taraftarlarıyla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekti. Yıldız'ın erkek hayranlarıyla samimi pozlar verirken kadın hayranlarıyla fiziksel temastan kaçınması farklı yorumları beraberinde getirdi.

A Milli Takım ve Juventus'un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte çekilen fotoğraflarla gündeme geldi. Genç futbolcunun taraftarlarıyla verdiği pozlarda dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFLARDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Kenan Yıldız'ın erkek hayranlarıyla çekildiği karelerde oldukça samimi görüntüler verdiği görüldü. Ancak kadın hayranlarıyla çekilen fotoğraflarda fiziksel temas kurmaktan kaçındığı fark edildi.

FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar genç futbolcunun kişisel sınırlarına ve özel hassasiyetlerine dikkat çektiğini savunurken, bazıları ise detayın tesadüf olabileceğini ifade etti.

KENAN YILDIZ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Son dönemde hem Juventus'taki performansı hem de A Milli Takım'daki oyunuyla adından söz ettiren Kenan Yıldız, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle konuşuldu. Yıldız cephesinden fotoğraflarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

A Milli Futbol Takımı, Kenan Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ömer Aksoy Ömer Aksoy:
    Aslan parçası, maşallah 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Neyimize battı adamın tavri 0 0 Yanıtla
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