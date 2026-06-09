Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın / Haber eklendi

GAZİANTEP'te tekstil fabrikasında yangnı çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, dronla da görüntülendi.

Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber: Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,