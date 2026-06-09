Bilecik'te fabrikada kazana düşen işçi öldü - Son Dakika
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Bilecik'te fabrikada kazana düşen işçi öldü

Bilecik\'te fabrikada kazana düşen işçi öldü
09.06.2026 12:56
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Bilecik'te bir çimento fabrikasında beton blok kesimi sırasında dengesini kaybeden Çin uyruklu işçi Guangyın Yuan, yaklaşık 3,5 metreden kazanın içine düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede kurtarılamadı.

Bilecik'te bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında Çin uyruklu bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Taşçılar köyünde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Guangyın Yuan, kazanların bulunduğu alanda beton blok kesimi yaptığı sırada dengesini kaybetti.

KAZANIN İÇİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kazanın içine düşen işçi yaralandı. Olayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Guangyın Yuan, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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