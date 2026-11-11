British Columbia'da anne ve kızının ölümüne yol açan 4 boz ayı itlaf edildi - Son Dakika
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British Columbia'da anne ve kızının ölümüne yol açan 4 boz ayı itlaf edildi

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British Columbia eyaletinde bu ayın başlarında Bella Coola bölgesinde bir anne ve kızının ölümüyle sonuçlanan ayı saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı. DNA testleri saldırıyı bir anne boz ayı ile 3 yavrusunun yaptığını gösterdi ve 4 ayı halkın güvenliği için öldürüldü.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir anne ve kızının ölümüne neden olan saldırıyla bağlantılı 4 bozayının öldürüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, British Columbia Doğa Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bu ayın başlarında eyaletin Bella Coola bölgesinde 48 yaşındaki Jennifer Balcarras ile 20 yaşındaki kızı Selah Reed'in ölümüne neden olan ayı saldırısına ilişkin soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan adli incelemeler ve DNA testleri sonucunda saldırının bir anne bozayı ile 3 yavrusu tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Müfettiş Jeff Tyre, 4 ayının da "halkın güvenliğini sağlamak amacıyla" eyaletin yaban hayatıyla ilgili kuralları doğrultusunda öldürüldüğünü aktardı.

Tyre, saldırının büyük olasılıkla ayıların avlanma içgüdüsüyle gerçekleştiğini belirterek, bu tür olaylara oldukça nadir rastlandığını ifade etti.

Kaynak: AA
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