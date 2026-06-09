Kazadan 11 saat önce motosikletini satılığa çıkardı - Son Dakika
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Kazadan 11 saat önce motosikletini satılığa çıkardı

09.06.2026 12:57
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Bursa'da motosikletiyle kaza yapan 16 yaşındaki Kaan Fidan hayatını kaybetti. Kazadan 11 saat önce motosikletini satılığa çıkardığı ortaya çıktı.

Bursa'da motosikletiyle kaza yapan 16 yaşındaki Kaan Fidan'ın, kazadan yaklaşık 11 saat önce kullandığı motosikleti satılığa çıkardığı ortaya çıktı. Genç sürücünün son paylaşımı görenlerin yüreğini burktu.

Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise duygulandırdı. Kaan Fidan'ın, kazadan yaklaşık 11 saat önce sosyal medya hesabından kullandığı motosikleti satılığa çıkardığı öğrenildi. Genç sürücünün verdiği ilan ve yaptığı paylaşım, acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Fidan'ın vefat haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, gözyaşları hastane önünde sel oldu. Kazada yaralanan motosiklet yolcusu Ömer Faruk Orhan'ın (15) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazadan 11 saat önce motosikletini satılığa çıkardı - Son Dakika

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