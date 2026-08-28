Netanyahu ve Ben-Gvir arasında ortak liste krizi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında seçimlerde "ortak liste" krizi çıktı, ikili sosyal medyadan birbirine cevap verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı videoda, aşırı sağcı kabine üyeleri Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'ni seçimlere ortak listeyle girmek zorunda olduğunu söyledi.

Sağ kanadın birlikte hareket ettiğinde kazandığını, bölündüğünde ise kaybettiğini ileri süren Netanyahu, 1992'deki seçimlerde İsrail sağının, soldan daha fazla oy almasına rağmen bölündüğü için kaybettiğini ve Oslo Anlaşmalarının bu nedenle imzalandığını savundu.

Netanyahu, aynı senaryonun bu seçimde de yaşanabileceğini ileri sürerek Ben-Gvir ve Smotrich'i önümüzdeki günlerde bir araya getireceğini belirterek aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak seçimlere ortak listeyle katılma çağrısı yaptı.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Netanyahu'nun çağrısına "Milli kampta birlik ve sorumluluk zamanı." ifadesiyle yanıt verdi.

Ben-Gvir, Netanyahu'yu Eisenkot ile "ulusal birlik hükümeti" kurmaya çalışmakla suçladı

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'ya X hesabından yanıt vererek "Sayın Başbakan, Videonuzu anlamadım." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu Eisenkot ile geniş bir "ulusal birlik hükümeti" kurmak için "güçlü Yahudi Gücü Partisi"ni zayıflatmaya çalışmakla suçlayan Ben-Gvir, Netanyahu ile son haftalarda birkaç kez görüştüklerini belirterek kamuoyu araştırmalarına göre, Smotrich ile birleşmesi durumunda 3-4 sandalye kaybedeceğini kaydetti.

Ben-Gvir, sağ oyların en iyi kullanılma şeklinin Ofer Winter ile Smotrich'in ortak liste ile seçime girmesi olduğunu ileri sürerek "İsrail toprakları tehlikede. İsrail halkı tehlikede. İsrail devleti tehlikede. Eisenkot ile hükümet kurmaman için her şeyi yapacağım!" yazdı.

Netanyahu, Ben-Gvir'e cevap verdi

Ben-Gvir'e X hesabından cevap veren Netanyahu, aynı sözlerle cevap vererek "Videonu anlamadım. Smotrich ile birleşmen için sana çağrı yaptığım için 'zayıf Yahudi Gücü' istediğimi mi söylüyorsun? Tam tersi." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Ben-Gvir-Smotrich ittifakının sağ kanadı güçlendireceğini, seçim barajının sınırında olan Smotrich ile birleşmemesi durumunda Eisenkot'un Yair Golan ve Arap partileriyle koalisyon kuracağını savundu.

Ben-Gvir gibi "İsrail toprağı tehlikede. İsrail halkı tehlikede. İsrail devleti tehlikede." yazan Netanyahu, Ben-Gvir'i kişisel hırsları nedeniyle ülkeyi riske atmakla suçladı.