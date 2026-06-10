Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı - Son Dakika
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Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

10.06.2026 08:56
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Victor Osimhen'i satmayı düşünmediklerini açıkladı. Özbek, "Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Onu satmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Victor Osimhen olmaya devam ediyor. Avrupa'nın önemli kulüpleriyle adı anılan Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN NET MESAJ

Sabah'a konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'e yönelik transfer iddialarını değerlendirdi. Özbek, başarılı futbolcuların Avrupa kulüplerinin radarına girmesinin doğal olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir."

"OSIMHEN BURADA MUTLU"

Nijeryalı yıldızın takım içindeki durumuna da değinen Özbek, oyuncunun Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti. Tecrübeli başkan, "Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu" dedi.

"SATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Dursun Özbek, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili en net mesajını ise açıklamasının sonunda verdi. Özbek, "Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok" sözleriyle transfer iddialarına kapıyı kapattı.

SEZONA DAMGA VURDU

Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergiledi. Nijeryalı golcü, çıktığı 33 karşılaşmada 22 gol atarken 8 de asist yaparak toplam 30 gole doğrudan katkı sağladı.

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Galatasaray, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 961412mst45 961412mst45:
    satmadıklarına pişman olacaklar 0 0 Yanıtla
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