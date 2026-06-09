Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları sürerken Marco Asensio'nun geleceği de netleşmeye başladı. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan İspanyol futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin tavrı belli oldu.

AYKUT KOCAMAN'DAN "KALSIN" RAPORU

Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın hazırladığı raporda Marco Asensio'nun takımda tutulmasını istediği öne sürüldü. Kocaman'ın, hücum hattının en önemli parçalarından biri olarak gördüğü yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

VILLARREAL YALNIZ DEĞİL

Marco Asensio'ya ülkesinden ilgi her geçen gün artıyor. Daha önce Villarreal'in gündemine gelen yıldız futbolcu için Espanyol ve Real Sociedad'ın da devreye girdiği iddia edildi.

MAHMUT USLU'DAN NET MESAJ

Fenerbahçe yöneticilerinden Mahmut Uslu da Asensio'nun takımda kalmasını istediklerini belirtti. Uslu'nun, "Asensio bizimle kalacak. O pozisyonda oynayan en iyi oyuncu. Umarım sakatlığı düzelmiştir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon başında PSG'den transfer edilen Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergiledi. İspanyol yıldız, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik katkı verdi.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın mazbatasını almasının ardından teknik yapılanmanın da resmiyet kazanması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın teknik direktör, Oğuz Çetin'in ise sportif direktör olarak açıklanacağı iddia ediliyor.