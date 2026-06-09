A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da gerçekleştirdiği kampın görüntüleri futbolseverlerin dikkatini çekti.
Milli takımın Dünya Kupası hazırlıkları için tercih ettiği tesislerin oldukça sade bir bölgede yer alması dikkat çekti. Kırsal bir alanda bulunan tesislerin çevresinde ağaç, gölgelik alan ve yeşil dokunun neredeyse hiç bulunmaması farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi.
Arizona'nın yüksek sıcaklıklarıyla bilinen bir bölge olması nedeniyle kamp şartları da tartışılmaya başlandı. Özellikle Dünya Kupası gibi uzun ve zorlu bir organizasyon öncesinde oyuncuların yoğun sıcak altında çalışacak olması dikkat çekti.
Tesislerin çevresindeki doğal koşullar ve iklim şartları nedeniyle birçok futbolsever, burada yapılacak çalışmaların oyuncular üzerindeki etkisini sorguladı. Antrenmanların hangi saatlerde yapılacağı ve sıcak havaya karşı alınacak önlemler de merak konusu oldu.
A Milli Takım teknik heyeti ise Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor. Arizona kampının özellikle fiziksel dayanıklılık açısından önemli bir hazırlık süreci olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
İşte tesislerden kareler:
Son Dakika › Spor › A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi - Son Dakika
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