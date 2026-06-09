Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha - Son Dakika
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Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha

Yine aynı ilimiz! Koç Grubu\'na bağlı bankaya bir saldırı daha
09.06.2026 13:24  Güncelleme: 13:28
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Diyarbakır'da Koç Grubu'na bağlı Yapı Kredi Bankası'na bu sabah ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerce bankanın iki ATM'si kurşunlandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik anlattığı fıkraya tepki olarak başladığı öne sürülen protestolar, silahlı eylemlere dönüştü. Diyarbakır'da dün bir Yapı Kredi şubesinin hedef alınmasının ardından, bu sabah da aynı bankaya ait iki ATM kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu.

GERGİNLİĞİN FİTİLİNİ TEŞLEYEN FIKRA 

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlarını konu alan bir fıkra anlatması, büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu açıklamaların ardından Koç Grubu bünyesindeki kurumlara yönelik organize saldırılar başladı. İlk olarak grup bünyesindeki iki ayrı Otokoç şubesi hedef alınırken, dün de Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

BU SABAH İKİNCİ SALDIRI GELDİ

Koç Grubu kurumlarına yönelik öfke dindirilemezken, Diyarbakır'dan bir saldırı haberi daha geldi. Merkez Yenişehir ilçesinin işlek noktalarından Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası’na ait iki ATM, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesleri üzerine bölgede kısa süreli panik yaşandı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ATM'lerin çevresine şerit çeken olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları toplayarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.  Polis, Koç Grubu'na ait kurumları ardı ardına hedef alan ve şehirde gerilimi tırmandıran bu saldırıları gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kaynak: ANKA

Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Finans, Polis, ATM, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha - Son Dakika

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