Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim

Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim
10.06.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran için Okan Buruk'un yönetime olumlu rapor verdiği öne sürüldü. Disiplin sorunları nedeniyle temkinli yaklaşılan Kolombiyalı golcü için Buruk'un, "Ben onu adam ederim" dediği iddia edildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Jhon Duran oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Zenit ile yollarını ayırarak serbest kalan Kolombiyalı golcü için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Duran'ın yapılan görüşmelerde maaş beklentisini düşürdüğü ve yıllık 5 milyon euro karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü.

<a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a> olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim

YÖNETİMİN ÇEKİNCESİ VAR

Galatasaray cephesinde futbolcunun yetenekleri konusunda herhangi bir soru işareti bulunmadığı belirtiliyor. Ancak kariyeri boyunca zaman zaman disiplin sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun karakter yapısının yönetimde bazı çekincelere neden olduğu ifade edildi.

OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un ise Duran transferine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kolombiyalı futbolcunun potansiyeline inandığı ve doğru yönlendirilmesi halinde takıma önemli katkı sağlayacağını düşündüğü aktarıldı.

"BEN ONU ADAM EDERİM"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre Okan Buruk, oyuncuyla ilgili görüşmelerde net tavrını ortaya koydu.

Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim

Tüzemen, "Jhon Duran'a ilgi var. Şartlı sözleşmeyle. Benim duyduğum kadarıyla Okan Hoca, 'Ben onu adam ederim' demiş. Aslında kötü bir golcü değil ama arıza. Kaliteli isim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yakup suri yakup suri :
    he he al al okan adam edersin :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:42:52. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.