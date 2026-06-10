Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Jhon Duran oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Zenit ile yollarını ayırarak serbest kalan Kolombiyalı golcü için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Duran'ın yapılan görüşmelerde maaş beklentisini düşürdüğü ve yıllık 5 milyon euro karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü.

YÖNETİMİN ÇEKİNCESİ VAR

Galatasaray cephesinde futbolcunun yetenekleri konusunda herhangi bir soru işareti bulunmadığı belirtiliyor. Ancak kariyeri boyunca zaman zaman disiplin sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun karakter yapısının yönetimde bazı çekincelere neden olduğu ifade edildi.

OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un ise Duran transferine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kolombiyalı futbolcunun potansiyeline inandığı ve doğru yönlendirilmesi halinde takıma önemli katkı sağlayacağını düşündüğü aktarıldı.

"BEN ONU ADAM EDERİM"

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre Okan Buruk, oyuncuyla ilgili görüşmelerde net tavrını ortaya koydu.

Tüzemen, "Jhon Duran'a ilgi var. Şartlı sözleşmeyle. Benim duyduğum kadarıyla Okan Hoca, 'Ben onu adam ederim' demiş. Aslında kötü bir golcü değil ama arıza. Kaliteli isim" ifadelerini kullandı.