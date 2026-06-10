İlk işi o oldu! Mourinho Galatasaray\'a büyük kıyak

Real Madrid'de yeniden başkan seçilen Florentino Perez'in ilk büyük hamlesinin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek olması bekleniyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli teknik adam, henüz resmi imzayı atmadan yeni sezonun kadro planlamasını hazırladı.

6 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Sport'un haberine göre Mourinho, bazı futbolcuların takımdan ayrılmasını istedi. Haberde Rodrygo, Dani Ceballos, Raul Asencio, Fran Garcia, Franco Mastantuono ve Eduardo Camavinga'nın gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY DETAYI

Mourinho'nun gönderilmesini istediği iddia edilen isimlerden Eduardo Camavinga'nın son dönemde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülüyordu. Bu nedenle Fransız yıldızın listede bulunması dikkat çekti.

YENİ TRANSFER TALEBİ

Öte yandan Mourinho'nun yalnızca ayrılacak isimleri değil, takıma kazandırmak istediği futbolcuları da belirlediği aktarıldı. Portekizli teknik adamın Bernardo Silva ve Mateus Fernandes'in transfer edilmesini talep ettiği iddia edildi.

PEREZ'DEN DEV BÜTÇE

Florentino Perez'in yeni dönemde transfer bütçesini artırmaya hazırlandığı ve Mourinho'nun raporu doğrultusunda önemli hamleler yapabileceği belirtiliyor. Real Madrid'de gözler şimdi resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.