Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
09.06.2026 12:03
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği ve testinin pozitif çıktığı iddia edilen oyuncu Yağmur Ünal sessizliğini bozdu. Türkan Şoray'ın kızı Ünal, iddiaları yalanlayarak, "Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum. Resmi sonuçlara henüz ulaşmadım. Gerekirse kendi yaptırdığım testleri şeffafça paylaşacağım" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen ve aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), oyuncu Yağmur Ünal ile Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 10 ismin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı. Gelişmelerin ardından ilk açıklama Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan geldi.

ADLİ TIP RAPORU SORUŞTURMA DOSYASINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir gizlilikle yürüttüğü uyuşturucu ticareti ve kullanımı soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yasal prosedür gereği kan, idrar ile saç örneği vermeleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ünlü isimlerin test sonuçları dosyaya girdi. Sızan bilgilere göre; kamuoyunda "Mabel Matiz" sahne adıyla bilinen şarkıcı Fatih Karaca, Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'ın yapımcı ve oyuncu kızı Yağmur Ünal ile iş insanı Volkan Bahçekapılı dahil olmak üzere toplam 10 şüphelinin test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu

YAĞMUR ÜNAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddiaların sosyal medyada ve internet sitelerinde hızla yayılmasının ardından gözlerin çevrildiği Yağmur Ünal, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Ünal, adalete güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Resmi kurumlardan gelen sonuçlara henüz tarafımızca ulaşılmadı. Ortada büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve en kısa sürede gerçeğin net bir şekilde ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum."

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu

"KENDİ TEST SONUÇLARIMI ŞEFFAFÇA PAYLAŞACAĞIM"

Sürecin takipçisi olacağını ve iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak için harekete geçtiğini belirten Ünal, bağımsız laboratuvarlarda da test yaptıracağının sinyalini verdi: "Bu durumun aydınlatılması için gerekirse kendi insiyatifimle yaptırdığım özel testlerin sonuçları geldiğinde, bunları da kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağım. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan canım aileme, güzel arkadaşlarıma ve destek mesajları atan herkese çok teşekkür ederim."

İşte Yağmur Ünal'ın o paylaşımı; 

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu

Adli Tıp Kurumu, Türkan Şoray, Yağmur Ünal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Musa Şahin Musa Şahin:
    bağımsız laboratuvara basın parayı alın temix kağıdını bulmuşsunuz işin kolayını 1 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    tabi canımmmm 1 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Tahlil vermeden önce bi garibana bi expertiz yaptıraydın (: 0 0 Yanıtla
  • BerkBeren8888 BerkBeren8888:
    devletin kurumuna niye güvenmiyorsun onu anlamadım 0 0 Yanıtla
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