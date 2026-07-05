Sinan Burhan'dan Atatürk Orman Çiftliği tartışmasında İnönü ve Bomonti Çıkışı - Son Dakika
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Sinan Burhan'dan Atatürk Orman Çiftliği tartışmasında İnönü ve Bomonti Çıkışı

05.07.2026 11:36
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TV100 ekranlarında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden yaşanan tartışmada konuşan Sinan Burhan, AOÇ arazilerine ilişkin değerlendirmelerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden yapılmaması gerektiğini belirterek, geçmişte yapılan arazi tahsislerini gündeme getirdi.

TV100 ekranlarında yayınlanan programda, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Programda konuşan Barış Yarkadaş ile İsmail Dükel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilmesini eleştirerek, "Atatürk Orman Çiftliği talan edildi" görüşünü dile getirdi.

AOÇ TARTIŞMASINDA GEÇMİŞTEKİ TAHSİSLERİ HATIRLATTI 

Bu değerlendirmelere yanıt veren Sinan Burhan, AOÇ arazilerine ilişkin tartışmaların yalnızca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden yürütülmemesi gerektiğini söyledi.

Burhan, "Eğer 'talan' denilecekse, buna tarihsel süreç içerisinde bakmak gerekir. İlk büyük arazi tahsislerini yapan kişi dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'dür. Atatürk Orman Çiftliği'nin en büyük arazilerinden biri İtalyan bira şirketi Bomonti'ye verildi, ardından Koç Grubu'na tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ MİLLETE AİTTİR"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin devlete ait bir yapı olduğunu belirten Burhan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi millete aittir. Recep Tayyip Erdoğan bugün var, yarın yok. Devlet kalıcıdır. Geçmişte yapılan tahsisler de aynı hassasiyetle değerlendirilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İsmet İnönü, Bomonti, tv100, Son Dakika

Son Dakika Atatürk Orman Çiftliği Sinan Burhan'dan Atatürk Orman Çiftliği tartışmasında İnönü ve Bomonti Çıkışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Burhan'dan Atatürk Orman Çiftliği tartışmasında İnönü ve Bomonti Çıkışı - Son Dakika
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