GSK, Nuvalent'i 10.6 Milyar Dolara Satın Alıyor - Son Dakika
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GSK, Nuvalent'i 10.6 Milyar Dolara Satın Alıyor

GSK, Nuvalent\'i 10.6 Milyar Dolara Satın Alıyor
09.06.2026 12:25
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GSK, Nuvalent'i satın alarak akciğer kanseri tedavisinde güçlenmeyi hedefliyor.

İngiltere merkezli çok uluslu ilaç şirketi GSK, ABD'li Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK hassas hedeflenmiş onkoloji tedavileri geliştirmeye odaklanan Boston merkezli, klinik aşamadaki biyofarma şirketi Nuvalent'i satın alıyor.

10,6 MİLYAR DOLARLIK İMZA

Ekonomik değeri 10,6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma, tek işlem kapsamında akciğer kanserine yönelik üç ürünü içeriyor. Satın alınan nakit varlıklar düşüldüğünde GSK'nin toplam yatırımının 9,4 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Söz konusu satın almanın 2027'den itibaren GSK'nin gelir büyümesine katkı sağlaması ve grubun 2031'e kadar 40 milyar sterlinin üzerinde satış hedefini desteklemesi bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu yıl onay vermesi beklenen satın alma işlemiyle GSK'nin akciğer kanseri tedavisi alanında girişini hızlandırması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ekonomi, Finans, Sağlık, Gsk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSK, Nuvalent'i 10.6 Milyar Dolara Satın Alıyor - Son Dakika

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