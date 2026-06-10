Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem - Son Dakika
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Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem

Dünya Kupası\'na şimdiden damga vurdular! Norveç\'ten ABD\'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
10.06.2026 23:06
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Norveç Futbol Federasyonu, futbolcuların Dünya Kupası'nda aşina oldukları yemekleri tüketmeleri için ABD'ye 300 kilo balık, 116 kilo kahverengi peynir ve 6 bin portakal ve Norveç mutfağının önde gelen 3 şefini götürdü.

Norveç Futbol Federasyonu, Dünya Kupası öncesi sporcularının performansını ve motivasyonunu zirvede tutmak için sıra dışı bir hazırlığa imza attı. 

ABD'YE GIDA ÇIKARMASI

Futbolcuların alışık oldukları damak tadından uzak kalmamasını hedefleyen federasyon, devasa bir lojistik operasyonla ABD’ye adeta çıkarma yaptı.

300 KİLO TAZE BALIK, 116 KİLO PEYNİR VE NİCESİ...

Turnuva boyunca milli takımın beslenme programını yönetmek üzere Norveç mutfağının önde gelen 3 şefi özel olarak görevlendirildi. Şeflerin yanı sıra ülkenin geleneksel lezzetlerinden oluşan tam 300 kilo taze balık, protein deposu 116 kilo kahverengi peynir ve C vitamini kaynağı 6 bin portakal da ABD’ye taşındı. Yetkililerin saha içindeki başarının doğru beslenme ve tanıdık bir ev konforundan geçtiğine inandığı için böyle bir yönteme başvurulduğu belirtildi. 

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem - Son Dakika
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