İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri - Son Dakika
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İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

11.06.2026 20:44
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Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Timur’un ilk sözleri ''Beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum'' oldu.

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ERDEN TİMUR TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak 29 Aralık 2025 tarihinde 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edildi. 

İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

''ERDEN TİMUR OLEY!'' SLOGANLARI

Cezaevi önünde Timur’u karşılayan yakınları ve dostları “Erden Timur oley!” sloganı attı. Sevenleriyle sarılarak hasret gideren Timur, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. 

İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

''İFTİRA EDENLERE, HEPSİNE ALLAH RAZI OLSUN DİYORUM''

Tahliye olmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erden Timur’un ilk sözleri ''Çok şükür. Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde. Çok şükür, buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Zorluk da değil aslında. Bunların içinde önemli olan cevheri bulmak. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada yaşadığımız şeyler çok güzeldi ancak onu diyebilirim. Allah büyük'' oldu.

İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

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Son Dakika Spor İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ömür Patkavak Ömür Patkavak:
    tahliye olması iyi ama çok kamu parası harcandı bu soruşturmalar için bundan sonra da harcayacak herhalde yargı işleri pahalı iş aslında ama gerekli tabii işin doğru yürümesi için gerekli masraflar olur bunlar 0 1 Yanıtla
  • Elif Yılmaz Elif Yılmaz:
    bu kadar basit değil elbette arkada daha büyük bir hikaye var ama medya bunu göstermek istemiyo 1 0 Yanıtla
  • Mehri Altun Mehri Altun:
    valla ben hala bu olayın ne olduğunu anlayamadım açıkçası bu bahis olayı nedir çok karışık geliyo bana ama neyse tahliye olmuş işte ne diyelim 1 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Transfer sezonu açıldı tabi cıkaracak yargıdaki Aslnlar 0 0 Yanıtla
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