Genç Öğretmenle İlgili Soruşturma Derinleşiyor - Son Dakika
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Genç Öğretmenle İlgili Soruşturma Derinleşiyor

11.06.2026 19:15
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Ağrı'da ölen öğretmenle ilgili mobbing ve yer değiştirme iddiaları soruşturuluyor.

Ağrı'da 7 Haziran'da evinde iple asılmış vaziyette ölü bulunan genç öğretmenle ilgili başlayan soruşturmada tüm iddialar inceleniyor.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, okul müdürüyle yaşanan tartışmadan yer değişikliği iddialarına, psikiyatri tedavi sürecinden telefon incelemesine kadar soruşturmayı derinleştirdi. Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

Mobbing iddiaaları inceleniyor

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya yansıyan "mobbing, haksızlığa uğrama ve intihara sürüklenme" iddiaları üzerine dosyayı çok yönlü incelemeye aldı. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İ.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Okul Müdürü, ifadesinde mobbing ya da baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Okul Müdürü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Servis tartışması ile ilgili iddianame düzenlenmiş

Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de Koparan ile okul müdürü arasında daha önce yaşanan olay oldu. 17 Nisan tarihinde okul müdürü ile öğretmen Koparan arasında serviste yaşanan tartışmaya ilişkin taraflar hakkında adli süreç başlatıldığı, ölümden 4 gün önce, 3 Haziran tarihinde iddianame düzenlendiği ortaya çıktı.

"Bana saldırdı"

Okul Müdürü Melahat İ., bu olayda Irmak Ayşe öğretmenin kendisine hakaret ederek elleriyle fiziki saldırıda bulunduğunu belirtti ve olayla ilgili adli sürecin işlediğini ifade etti.

Irmak Ayşe öğretmenin eğitim yılı başında Hamur ilçesi Soğanlıtepe İlkokulundan mazereti nedeniyle Karakazan İlkokuluna görevlendirildiği, yarı yılda görevlendirilmesinin kaldırılarak yeniden eski okuluna döndüğü belirtildi. Okul Müdürü Melahat İ., Irmak Ayşe öğretmenin yer değişikliği ile ilgili kendisinin bir yetkisinin olmadığını, bu konuda yetkinin ilçe milli eğitim müdürlüğünde olduğunu, bu olayla da kendisinin alakası olmadığını ifadesinde belirtti.

Yer değiştirme talebi araştırılıyor

Savcılık, Koparan'ın okulunun değiştirilmesi talebiyle yaptığı idari başvuruların ve yakınmalarının, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri nezdinde soruşturma kapsamında araştırıldığını belirtti. Dosyada, Koparan'ın görevini kötüye kullanma ya da başka bir görev suçuna ilişkin doğrudan bir adli başvurusunun bulunmadığı kaydedildi.

Erkek arkadaşının da ifadesi alındı

Soruşturmada Koparan'ın telefonunda yapılan incelemede, ölümünden önce erkek arkadaşı Berat A. ile mesajlaştığı ve duygusal yoğunluk yaşadığı tespit edildi. Erkek arkadaşı Berat A.'nın da "intihara yönlendirme" iddiası kapsamında ifadesi alındı, ancak erkek arkadaşının, Koparan'ın ölümüyle ilgisinin bulunmadığı belirtilerek serbest bırakıldı.

Psikiyatri tedavisi görüyordu

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın, ölümünden önce psikiyatri tedavi sürecinin bulunduğu ve bu kapsamda farklı tarihlerde hastane başvuruları yaptığı öğrenildi. Koparan'ın ilk psikiyatri başvurusunun 17 Nisan 2025 tarihinde yapıldığı, daha sonra 1 Aralık 2025, 17 Mart 2026 ve 13 Nisan 2026 tarihlerinde de psikiyatri birimine başvurduğu ve ilaç kullandığı belirlendi. 1 Aralık 2025 tarihli başvurusunda ise kullandığı uyku ilacından fazla sayıda alması nedeniyle "zehirlenme" tanısı konulduğu, ancak bu olaya ilişkin herhangi bir adli sürecin bulunmadığı ifade edildi.

Apartaki komşusu ile de mahkemelik olmuş

15 Ekim 2025 tarihinde kaldığı apartta komşusu Cansu B. ile yaşadığı iddia edilen olay nedeniyle öğretmen Irmak Ayşe Koparan hakkında "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sükünunu bozma" iddialarıyla karşılıklı şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınırken, dosyada iddiaları destekleyen somut bir delile ulaşılamadığı belirtildi. Bu nedenle savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Soruşturmalar çok yönlü sürüyor

Soruşturma kapsamında "intihara yönlendirme" suçu yönünden de şüpheli tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü, ancak bu aşamada doğrudan bu suçun unsurlarını oluşturan somut bir olay öyküsüne ulaşılamadığı öğrenildi. Tanık beyanlarında ise Koparan'ın, okul müdürüyle yaşadığı süreçte idari yer değişikliğiyle kendisinin cezalandırıldığını düşündüğünü arkadaş çevresiyle paylaştığı yönünde ifadelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın, idari başvurular ve tanık anlatımları doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

"Ölümü şüpheli kılan bir emareye rastlanmadı"

Başsavcılık, genç öğretmenin idari başvurularının karşılanmadığı yönündeki iddialar üzerine ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı yazarken, gelecek cevaba göre kamu görevlileri hakkında ayrıca işlem yapılabileceğini bildirdi. Başsavcılık, ilk incelemelerde ölümü şüpheli kılan bir emareye rastlanmadığını, ancak kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların titizlikle araştırıldığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Öğretmenle İlgili Soruşturma Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Kemal Kurt Mustafa Kemal Kurt:
    adalet için böyle soruşturmalar yapılması gerekli tabi ama bir genç kız ölmüş işte bu olay tesadüfi değildir mutlaka birilerine sorumluluğu vardır güç sahibi olanlar bu tür halleri ciddiye almıyor maalesef 0 0 Yanıtla
  • Adem Şimşek Adem Şimşek:
    mobbing diyorlar da bu müdür adamın üstüne niye dosya açmadılar direkt 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Gürhan İnan Mustafa Gürhan İnan:
    çok üzüntü verici bir olay gerçekten bu tür haberleri okuyunca insanın moralı bozuluyor arkadaş biz de gençleri görüyoruz derslerde hep stresli hep kaygılı gibiler acaba bu tarz durumları ne kadar görmezden geliyoruz diye düşünüyorum umarım soruşturma sonunda gerçek ortaya çıkar ve sorumlu olanlar hesap verir 0 0 Yanıtla
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