Kadın oyuncudan Hollywood\'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık!

Hollywood tarihinin en olaylı boşanma ve iftira davasına imza atan Johnny Depp ve Amber Heard ilişkisinin yankıları, aradan geçen yıllara rağmen dinmiyor. Dünyaca ünlü İngiliz süper model ve oyuncu Cara Delevingne, magazin dünyasında yıllardır kulaktan kulağa yayılan o büyük iddiayı nihayet ilk ağızdan doğruladı. Delevingne, Aquaman yıldızı Amber Heard ile Johnny Depp’ten sancılı bir şekilde boşandığı 2016 yılında romantik bir ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Katıldığı The Louis Theroux Podcast programında sansasyonel açıklamalara imza atan 33 yaşındaki Delevingne, o dönem Karayip Korsanları yıldızı Johnny Depp’in "kıskançlıktan delirdiğini" öne sürdü.

Cara Delevingne, Amber Heard ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Johnny Depp’in bu durumdan nasıl etkilendiğini şu sözlerle aktardı:

"Her şey birlikte 'London Fields' adlı filmde oynamamızla başladı. Johnny de o filmde yer alıyordu ve bence o dönem kıskançlıktan tamamen delirmiş durumdaydı. Aslına bakarsanız, o sırada aramızda hiçbir şey yaşanmıyordu. Her şey daha sonra, onlar boşandıktan sonra başladı. Uzun süre çok yakındık ve evet, onlar o sancılı boşanma sürecinden geçerken biz Amber ile birbirimize çekildik."

2018 yılında vizyona giren film seti, anlaşılan o ki Depp ile Heard evliliğindeki çatlakların da ilk başladığı yerlerden biri olmuştu. Delevingne, Amber Heard’ün o dönem sadece kendisiyle değil, milyarder Elon Musk gibi başka isimlerle de yakınlaştığını hatırlatarak, o dönem Heard'ün hayatında karmaşık ilişkiler olduğunu da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere Amber Heard, 2016’da Johnny Depp’e şiddet suçlamaları yönelterek boşanma davası açmıştı. Bu hamlenin ardından Depp, Heard’ün yazdığı bir makale nedeniyle eski eşine iftira davası açtı. Milyonların canlı izlediği altı haftalık tarihi mahkeme süreci sonunda jüri Johnny Depp’i haklı buldu ve Heard’ü milyonlarca dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Bu ağır hukuki yenilginin ardından Amber Heard, Hollywood’u tamamen terk ederek kızı Oonagh Paige ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid’e yerleşti. Yakın çevresi, Heard’ün yaşanan stresli günlerin ardından hayatında tamamen temiz bir sayfa açtığını ve artık sadece çocuklarına ve sevdiği şeylere odaklandığını belirtiyor.