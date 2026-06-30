Kadın oyuncudan Hollywood'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın oyuncudan Hollywood'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık!

Kadın oyuncudan Hollywood\'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık!
30.06.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Johnny Depp ve Amber Heard ilişkisinin detayları ortaya çıktı! Cara Delevingne, Depp’in kıskançlıktan delirdiğini itiraf etti. Heard, Depp’den ayrıldıktan sonra Delevingne ile romantik ilişki yaşamış.

Hollywood tarihinin en olaylı boşanma ve iftira davasına imza atan Johnny Depp ve Amber Heard ilişkisinin yankıları, aradan geçen yıllara rağmen dinmiyor. Dünyaca ünlü İngiliz süper model ve oyuncu Cara Delevingne, magazin dünyasında yıllardır kulaktan kulağa yayılan o büyük iddiayı nihayet ilk ağızdan doğruladı. Delevingne, Aquaman yıldızı Amber Heard ile Johnny Depp’ten sancılı bir şekilde boşandığı 2016 yılında romantik bir ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Katıldığı The Louis Theroux Podcast programında sansasyonel açıklamalara imza atan 33 yaşındaki Delevingne, o dönem Karayip Korsanları yıldızı Johnny Depp’in "kıskançlıktan delirdiğini" öne sürdü.

Cara Delevingne, Amber Heard ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Johnny Depp’in bu durumdan nasıl etkilendiğini şu sözlerle aktardı:

"Her şey birlikte 'London Fields' adlı filmde oynamamızla başladı. Johnny de o filmde yer alıyordu ve bence o dönem kıskançlıktan tamamen delirmiş durumdaydı. Aslına bakarsanız, o sırada aramızda hiçbir şey yaşanmıyordu. Her şey daha sonra, onlar boşandıktan sonra başladı. Uzun süre çok yakındık ve evet, onlar o sancılı boşanma sürecinden geçerken biz Amber ile birbirimize çekildik."

2018 yılında vizyona giren film seti, anlaşılan o ki Depp ile Heard evliliğindeki çatlakların da ilk başladığı yerlerden biri olmuştu. Delevingne, Amber Heard’ün o dönem sadece kendisiyle değil, milyarder Elon Musk gibi başka isimlerle de yakınlaştığını hatırlatarak, o dönem Heard'ün hayatında karmaşık ilişkiler olduğunu da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere Amber Heard, 2016’da Johnny Depp’e şiddet suçlamaları yönelterek boşanma davası açmıştı. Bu hamlenin ardından Depp, Heard’ün yazdığı bir makale nedeniyle eski eşine iftira davası açtı. Milyonların canlı izlediği altı haftalık tarihi mahkeme süreci sonunda jüri Johnny Depp’i haklı buldu ve Heard’ü milyonlarca dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Bu ağır hukuki yenilginin ardından Amber Heard, Hollywood’u tamamen terk ederek kızı Oonagh Paige ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid’e yerleşti. Yakın çevresi, Heard’ün yaşanan stresli günlerin ardından hayatında tamamen temiz bir sayfa açtığını ve artık sadece çocuklarına ve sevdiği şeylere odaklandığını belirtiyor.

Kadın oyuncudan Hollywood'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık!
Kadın oyuncudan Hollywood'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık!
Kadın oyuncudan Hollywood'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık!

Cara Delevingne, Johnny Depp, Amber Heard, Hollywood, Son Dakika

Son Dakika Hollywood Kadın oyuncudan Hollywood'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti
TFF’den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:44:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın oyuncudan Hollywood'u sarsan itiraf: Amber Heard ile aşk yaşadık! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.