İsmail Kartal ve Aykut Kocaman\'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a ait yıllar önce çekilen bir fotoğraf yeniden ilgi odağı oldu. Sarı-lacivertli kulüpte görev yaptıkları dönemde kaydedilen kare, futbolseverler arasında yeniden konuşulmaya başlandı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Fotoğrafta, İsmail Kartal'ın geriye doğru yaslanan Aykut Kocaman'ı ittiği an yer alıyor. İkilinin doğal halleriyle objektiflere yansıdığı görüntü, yıllar sonra yeniden gündeme taşındı.

FENERBAHÇE'NİN İKİ ÖNEMLİ İSMİ

Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerlerinde Fenerbahçe'ye önemli hizmetlerde bulunan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal, kulüp tarihinin en önemli figürleri arasında gösteriliyor. Yıllar önce çekilen fotoğrafın yeniden ortaya çıkması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında nostaljik yorumları da beraberinde getirdi.