İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın - Son Dakika
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İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın

İsmail Kartal ve Aykut Kocaman\'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın
12.06.2026 09:38
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İsmail Kartal ile Aykut Kocaman'ın yıllar önce çekilen bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Kartal'ın geriye yaslanan Kocaman'ı ittiği anın yer aldığı kare futbolseverlerin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a ait yıllar önce çekilen bir fotoğraf yeniden ilgi odağı oldu. Sarı-lacivertli kulüpte görev yaptıkları dönemde kaydedilen kare, futbolseverler arasında yeniden konuşulmaya başlandı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Fotoğrafta, İsmail Kartal'ın geriye doğru yaslanan Aykut Kocaman'ı ittiği an yer alıyor. İkilinin doğal halleriyle objektiflere yansıdığı görüntü, yıllar sonra yeniden gündeme taşındı.

FENERBAHÇE'NİN İKİ ÖNEMLİ İSMİ

Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerlerinde Fenerbahçe'ye önemli hizmetlerde bulunan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal, kulüp tarihinin en önemli figürleri arasında gösteriliyor. Yıllar önce çekilen fotoğrafın yeniden ortaya çıkması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında nostaljik yorumları da beraberinde getirdi.

İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'ın yıllar önceki fotoğrafına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gamze Berber Gamze Berber:
    aaa bu fotoğraf yeniden gündeme gelmiş mi yani her seferinde aynı şeyler konuşuluyo bu tarz haberler çıkıyor sonra herkes unutuyo geri dönüyo işine 1 0 Yanıtla
  • Nurdan Sönmezateş Nurdan Sönmezateş:
    ya bu ne ya çalışan insanlar yorulmayı biliyor sadece futbolcular da rahatlayıp takılıyorken biz burada terleyip duruyoz 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Özkan Mehmet Özkan:
    çocuklara bu tür şeyleri örnek göstermemeliyiz diye düşünüyorum ama yani ikisi de eski futbolcular zaten birbirlerini tanıyorlar herhalde böyle kameraya takılı şeyler olmuştur 0 0 Yanıtla
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