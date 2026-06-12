Amedspor\'a onay verildi: Bayrağı köprüye asılıyor

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor, bu tarihi zaferini İstanbul Boğazı'nda taçlandırmaya hazırlanıyor.

AMEDSPOR'A ONAY ÇIKTI

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre; Kulübün, şampiyonluk geleneği kapsamında İstanbul'daki köprülerden birine bayrak asma talebine resmi makamlardan onay çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Amedspor Kulübü'nün Süper Lig coşkusunu kutlamak adına yaptığı başvuruyu değerlendirerek olumlu yanıt verdi. Resmi yazıda, yeşil-kırmızılı ekibin bayrağının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne (FSM) asılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

İKİ GÜN BOYUNCA DALGALANACAK

Alınan karara göre, Bölge Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde netleştirilecek bir tarihte, Amedspor bayrağı köprüye asılacak ve iki gün boyunca asılı kalacak. Güvenlik ve koordinasyon önlemleri kapsamında; bayrağın boyutları, bağlantı noktaları, asılma ve sökülme işlemleri tamamen ilgili kurumların denetiminde ve trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirilecek.