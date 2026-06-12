Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ancak mücadelede konuşulan tek konu sahadaki futbol olmadı. Karşılaşma boyunca televizyon yayınlarına yansıyan ve sürekli duyulan ses, futbolseverlerin dikkatini çekti.

FUTBOLSEVERLER KAYNAĞINI MERAK ETTİ

Maçı ekran başında takip eden birçok kişi, duyulan sesin yayın kaynaklı teknik bir problem olup olmadığını sorguladı. Karşılaşma sırasında sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı, sesin kaynağını merak ettiğini dile getirdi.

KAYNAĞI "MATRACA" ÇIKTI

Merak edilen sesin kaynağının, Meksika tribün kültürünün önemli parçalarından biri olan "Matraca" olduğu ortaya çıktı. Genellikle ahşaptan üretilen ve elde çevrilerek kullanılan Matraca, ritim oluşturmak amacıyla tercih ediliyor. Döndürüldüğünde ise yüksek ve takırtılı bir ses çıkarıyor.

VUVUZELA BENZETMESİ YAPILDI

Matraca'nın çıkardığı ses, birçok futbolsevere 2010 Dünya Kupası'nda gündem olan Vuvuzela'yı hatırlattı. Bazı taraftarlar, Güney Afrika'daki Vuvuzela etkisinin 2026 Dünya Kupası'nda Matraca ile yeniden yaşanabileceğini ifade etti.