Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

12.06.2026 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Anderson Talisca için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis ve Brezilyalı yıldıza yıllık 11 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürüldü.

Premier Lig'e yükselerek dikkatleri üzerine çeken Hull City'nin transferde ses getirecek bir hamleye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE'YE 30 MİLYON EURO

Transfer iddialarına göre Hull City, Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Sarı-lacivertli yönetimin bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

TALISCA'YA 11 MİLYON EURO MAAŞ

Hull City'nin yalnızca Fenerbahçe'ye değil, oyuncuya da oldukça yüksek bir teklif sunduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin Anderson Talisca'ya yıllık 11 milyon euro maaş önerdiği iddia edilirken, bu rakamın kariyerinin en yüksek sözleşmelerinden biri olabileceği belirtiliyor.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından biri olan Talisca'nın geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, transfer iddialarının kulüpler tarafından doğrulanıp doğrulanmayacağı merak ediliyor.

Anderson Talisca, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Taliskaya verilecek 11 milyon lira maaş içime cız ettirdi. 30 milyon iyi ama :D 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyin Açöldüm Mehmet Hüseyin Açöldüm:
    hep böyle dedikodu dedikodu sonra hiç bir şey olmuyo daha ne kadar habermatik haberi görmek zorundayız ya talisca kalsın fenerbahçede rahat etsin 0 0 Yanıtla
  • Murat Bayrı Murat Bayrı:
    yazıyolar yazıyolar da transfer olur mu olmaz mı belli değil 0 0 Yanıtla
  • Ela Demir Ela Demir:
    hullu kızın yönetimi acun ile birleşince böyle oluyomuş demek yani talisca yi alabilecek parayı var ama fenerbahçeye 30 milyondan fazla veren olur muydu gerçekten bilemiyorum ama adamın ciddiye alınması gerektiğini gösteriyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda beklenen an Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor
Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu Öldükten 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Bu şehirde yaşanmaz artık İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf “Yok artık“ dedirtti Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf "Yok artık" dedirtti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
Bursa’da rüşvet skandalı: Pasta kutusunda döviz Bursa'da rüşvet skandalı: Pasta kutusunda döviz
İran’dan tehditlere sert yanıt İran'dan tehditlere sert yanıt
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Özgür Özel’in sözcüsünden tarihi çağrı: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur Özgür Özel'in sözcüsünden tarihi çağrı: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
12 ilde FETÖ operasyonu 80 şüpheli gözaltına alındı 12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
08:04
Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay
Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay
08:02
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya’da yakalandı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı
08:01
PM toplantısının detayları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş
PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş
07:32
Resmi Gazete’de yayımlandı Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
07:17
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Özel’e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel'e tepki: Şapkalarını önlerine koyarak öz eleştiri yapmak zorundalar
07:00
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
06:45
Bakan Şimşek’ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız
Bakan Şimşek'ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız
06:32
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar
Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
06:17
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi
Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 08:57:34. #7.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.