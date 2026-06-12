Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Premier Lig'e yükselerek dikkatleri üzerine çeken Hull City'nin transferde ses getirecek bir hamleye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE'YE 30 MİLYON EURO

Transfer iddialarına göre Hull City, Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Sarı-lacivertli yönetimin bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, görüşmelerin seyrinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TALISCA'YA 11 MİLYON EURO MAAŞ

Hull City'nin yalnızca Fenerbahçe'ye değil, oyuncuya da oldukça yüksek bir teklif sunduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin Anderson Talisca'ya yıllık 11 milyon euro maaş önerdiği iddia edilirken, bu rakamın kariyerinin en yüksek sözleşmelerinden biri olabileceği belirtiliyor.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından biri olan Talisca'nın geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, transfer iddialarının kulüpler tarafından doğrulanıp doğrulanmayacağı merak ediliyor.