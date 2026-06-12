Dünya Kupası\'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçını yöneten Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun kullandığı ekipman dikkat çekti.

Sampaio'nun kulaklık sistemine entegre edilen ve ilk bakışta farklı görünümüyle öne çıkan kamera, karşılaşmayı izleyen futbolseverlerin merakını uyandırdı.

MAÇLAR HAKEMİN GÖZÜNDEN İZLENECEK

Hakemlerin kulaklıklarına yerleştirilen küçük, yüksek çözünürlüklü ve görüntü sabitleme özelliğine sahip kamera sayesinde taraftarlar maçları hakemin bakış açısından izleme fırsatı bulacak. Yeni sistem, sahadaki pozisyonların ve hakem kararlarının farklı bir açıdan değerlendirilmesine de imkan sağlayacak.

TURNUVA BOYUNCA KULLANILACAK

FIFA'nın hayata geçirdiği uygulamanın 2026 Dünya Kupası'nın tamamında kullanılacağı belirtildi. Böylece futbolseverler, turnuva boyunca maçları yalnızca saha kameralarından değil, hakemlerin gözünden de takip edebilecek. Yeni teknoloji, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde en çok konuşulan yeniliklerden biri oldu.