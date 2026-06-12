Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Dünya Kupası\'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
12.06.2026 08:12
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında görev yapan Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun kullandığı baş kamerası futbolseverlerin dikkatini çekti. FIFA'nın turnuva boyunca kullanacağı yeni teknoloji, maçın hakem gözünden izlenmesine imkan tanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçını yöneten Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun kullandığı ekipman dikkat çekti.

Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Sampaio'nun kulaklık sistemine entegre edilen ve ilk bakışta farklı görünümüyle öne çıkan kamera, karşılaşmayı izleyen futbolseverlerin merakını uyandırdı.

MAÇLAR HAKEMİN GÖZÜNDEN İZLENECEK

Hakemlerin kulaklıklarına yerleştirilen küçük, yüksek çözünürlüklü ve görüntü sabitleme özelliğine sahip kamera sayesinde taraftarlar maçları hakemin bakış açısından izleme fırsatı bulacak. Yeni sistem, sahadaki pozisyonların ve hakem kararlarının farklı bir açıdan değerlendirilmesine de imkan sağlayacak.

TURNUVA BOYUNCA KULLANILACAK

FIFA'nın hayata geçirdiği uygulamanın 2026 Dünya Kupası'nın tamamında kullanılacağı belirtildi. Böylece futbolseverler, turnuva boyunca maçları yalnızca saha kameralarından değil, hakemlerin gözünden de takip edebilecek. Yeni teknoloji, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde en çok konuşulan yeniliklerden biri oldu.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hilal İwhdid Hilal İwhdid:
    şu teknoloji merakına bak yalnız işçi dediğin adamın maaşını veremiyo ama hakem kamerasına para döküyo 0 7 Yanıtla
  • Ümit Y- Ümit Y-:
    eskiden hakem dediğin adamın gözü kulağı olurdu maç izlerdin klas vardı ama şimdi herşey makine oldu teknoloji diye böyle garip kameralar taktıyo 2026'da ne hale gelir futbol 0 7 Yanıtla
  • Mehmet Tökü Mehmet Tökü:
    vay be teknoloji de bura mı geldi ?? hakem kamerası falan ne zamandır bekliyoruz bunu ama böyle saçma çıkması komik yani ?? neyse izleriz bakalım işe yarar mı yaramaz mı ?? futbol futbol kalır en sonunda 0 7 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Güzel bir uygulama 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı - Son Dakika
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