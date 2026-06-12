11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
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11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

12.06.2026 09:46
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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Kökünü kazıyacağız" diyerek yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık mesajı vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet, Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere toplam 44 şüpheli tespit edildi.

15 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK raporuna göre şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 adet taşınır ve 9 adet taşınmaz olmak toplam 29 adet mal varlığına el konuldu. 42 şüpheliye ait 362 adet banka ile 65 adet kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN MÜCADELE MESAJI VERMİŞTİ 

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Hanelerdeki huzur ve bereketi bitiren bağımlılık illetiyle mücadeleye büyük önem veriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllı telefonların yaygınlaşmasına paralel olarak özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısı artmaktadır. Açıkçası sanal bahis, şans oyunu ve kumar bağımlılığı bizde de ciddi bir sorun haline gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine kasım ayında bir genelge yayınladık. Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya geçirdik. İlk 6 aylık veriler, aldığımız idari, mali ve hukuki tedbirler sayesinde sorunun kontrol altına alınmaya başlandığına işaret ediyor. Bunu, doğru yolda olduğumuzun bir delili olarak görüyor, yasa dışı bahis, şans oyunu ve kumarın üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz" demişti. 

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Kendilerinden olmayan herkesin bir bahaneyle tepesine çökülüyor 12 1 Yanıtla
  • Kıvanç Sarı Kıvanç Sarı:
    devlet kuralları uygulayacaksa lütfen herkes için uygulasın bu seçici uygulamalar hakkında ne düşünüyor herkes 13 0 Yanıtla
  • İlhan Perde İlhan Perde:
    ya bu kadar da büyütülmedi mi birkaç bahisçi mi buldular böyle haber mi olur başka haber yok mu 6 1 Yanıtla
  • Feyza Oxxo Feyza Oxxo:
    şehirde yaşayan birisi olarak bu tür operasyonlar güvenlik açısından önemli ama asıl sorun bunların adı duyulup sonra hiç birşey olmuyor 7 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    yasadışı kumar yuva yıkıyoda yasa içi kumar yıkmıyo mu onlara neden müdahele olmuyor ...vergi geliyor diye mi acaba 1 0 Yanıtla
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