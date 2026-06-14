Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk

Eski Galatasaraylı Kewell\'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk
14.06.2026 19:55
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Galatasaray'ın Avustralyalı eski oyuncusu Harry Kewell, ülkesinin A Milli Takım karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Kendilerine kimsenin inanmadığını belirten Kewell, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu. Kimse bize inanmıyordu ancak Türkler dahil birçok kişiyi susturduk'' dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, Dünya Kupası'ndaki Türkiye - Avustralya karşılaşmasını değerlendirdi.

''TÜRKLER DAHİL BİRÇOK KİŞİYİ SUSTURDUK''

Kewell, ülkesinin A Milli Takım karşısındaki galibiyeti değerlendirerek, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu. Kimse bize inanmıyordu ancak Türkler dahil birçok kişiyi susturduk'' dedi.

''GRUPTAN ÇIKACAĞIZ''

Ülkesinin gruptaki konumu hakkında da yorum yapan Kewell, ''Grupta ilk 2 sıra içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Bu takımı bunu yapabilecek potansiyelde.'' ifadelerini kullandı. 

TARAFTARLARDAN KEWELL'A TEPKİ

Öte yandan Kewell'ın ''Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu. Kimse bize inanmıyordu ancak Türkler dahil birçok kişiyi susturduk'' şeklindeki sözleri Türk futbolseverlerden tepki gördü. Birçok futbolsever, Kewell'a küçümseyici sözleri nedeniyle eleştirilerde bulundu. 

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Son Dakika Dünya Kupası Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Dogru søyluyor 1 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    bizimkiler podyuma çıkmış. ! 0 0 Yanıtla
  • c5nmzbwwhc c5nmzbwwhc:
    eeee doğru demiş ne var bunda 0 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    adam gayet normal konuşmuş … anormal olan bu başlığı atan … bence ona haddini bildirin 0 0 Yanıtla
  • md4zgqwpqh md4zgqwpqh:
    hiçte haddini aşacak sözler söylemedi bilhassa dosdoğruları söyledi!adamlar bizimkiler gibi havalı havalı konuşmadı sahada ders verip güzelce susturdular! tebrikler Avustralya!! 0 0 Yanıtla
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