LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz\'da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrencilerin merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Milyonlarca öğrenci ve veli, sınavın tamamlanmasının ardından doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için MEB tarafından yayımlanan soru ve cevaplara yöneldi.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığın resmi internet sitesi olan " meb.gov.tr " üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını inceleyerek yaklaşık puan hesaplamalarını yapabilecek.

LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına bu linklerden ulaşabilirsiniz:

İKİ OTURUM DA TAMAMLANDI

LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre verildi.

Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Öğrenciler sayısal bölümde 80 dakika boyunca ter döktü.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapabilecek.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.