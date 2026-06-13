LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz\'da
13.06.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca öğrencinin katıldığı 2026 LGS'nin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar sınav performanslarını değerlendirirken, gözler şimdi 10 Temmuz'da açıklanacak sonuçlara çevrildi. Sonuçların ardından tercih maratonu 13 Temmuz'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrencilerin merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Milyonlarca öğrenci ve veli, sınavın tamamlanmasının ardından doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için MEB tarafından yayımlanan soru ve cevaplara yöneldi.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığın resmi internet sitesi olan "meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruların doğru yanıtlarını inceleyerek yaklaşık puan hesaplamalarını yapabilecek.

LGS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına bu linklerden ulaşabilirsiniz:

SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

İKİ OTURUM DA TAMAMLANDI

LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre verildi.

Saat 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Öğrenciler sayısal bölümde 80 dakika boyunca ter döktü.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapabilecek.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Gündem, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
“30 yıldır mücadele veriyorum“ diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak "30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında 5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Mourinho’ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika Dünya Kupası’nda bir ilk Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk
5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış 5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye çok konuşulacak benzetme Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:15
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman zirvesi Karar toplantısı yapılacak
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak
13:12
Galatasaray’dan Yusuf Akçiçek bombası Al Hilal ile temas kuruldu
Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 14:37:13. #.0.4#
SON DAKİKA: LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.